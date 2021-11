Pro D2 : Mont-de-Marsan garde la tête, Colomiers enfonce Narbonne et retrouve le podium

Mont-de-Marsan est un solide leader. Le Stade montois l'a encore démontré vendredi soir lors de la suite de la 11eme journée de Pro D2. Le premier du classement, porté par son ouvreur Yoann Laousse Azpiazu, auteur notamment de l'un des cinq essais de son équipe dans cette soirée, n'a laissé aucune chance à Aurillac sur sa pelouse (38-10) et conservé ainsi les commandes au lendemain de la victoire d'Oyonnax face à un autre prétendant au titre Bayonne qui avait permis aux Oyomen de prendre provisoirement la tête. Le troisième succès consécutif des Montois a remis les pendules à l'heure dès le lendemain. L'autre belle opération de la soirée est pour Colomiers. Malmenés chez le dernier Narbonne, les Columérins, déjà victorieux à Grenoble lors de leur dernier déplacement, ont néanmoins assuré l'essentiel (succès 23-20). Ils retrouvent ainsi le podium, avec trois points d'avance sur Bayonne et Montauban, revenu au contact vendredi de l'Aviron après son large succès à domicile face à Nevers (33-17).

Carcassonne et Rouen enchaînent

Au même titre que le 6eme Béziers, battu chez un mal classé Bourg-en-Bresse (30-22), l'USON rechute. Les Montalbanais, de leur côté, peuvent espérer redémarrer une série. Rouen, qui recevait Agen, a su le faire en faisant subir au SUA sa neuvième défaite de la saison (27-23), tandis que Carcassonne, placé juste derrière les Normands (9eme) a profité de la venue d'une équipe de Grenoble qui ne sait plus gagner (cinq matchs sans victoire, dont quatre défaites) pour enchaîner une troisième victoire et un quatrième match sans perdre. Face à Vannes qui avait vu sa belle série s'interrompre lors de la dernière journée, Provence Rugby, en revanche, est retombé dans ses travers (défaite 25-22), une semaine après avoir disposé lui aussi du FCG.



PRO D2 / 11EME JOURNEE

Jeudi 18 novembre 2021

Oyonnax - Bayonne : 30-21



Vendredi 19 novembre 2021

Vannes - Provence : 25-22

Carcassonne - Grenoble : 20-9

Rouen - Agen : 27-23

Bourg-en-Bresse - Béziers : 30-22

Mont-de-Marsan - Aurillac : 38-10

Montauban - Nevers : 33-17

Narbonne - Colomiers : 20-23