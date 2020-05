Pro D2 : Laporte ne lâche rien et demande à la LNR de créer un National

« Les clubs seront sélectionnés sur leur niveau sportif »



Je veux remercier chaleureusement tous les dirigeants de nos territoires pour leur soutien massif. Nous allons surmonter cette crise sanitaire avec solidarité. Unis nous sauverons le rugby, et cela passe d’abord par sauver les clubs de rugby amateur.

— Bernard Laporte (@BernardLaporte_) May 10, 2020

Les clubs de Pro D2 ont affirmé avec force(normalement Albi et Massy) pour faire passer le championnat de seize à 18 équipes, mais Bernard Laporte ne cède pas. Le président de la Fédération Française demande désormais à la LNR (Ligue Nationale de Rugby) d'envisager un troisième championnat dans son giron, un National à douze clubs !« La FFR regrette profondément ce refus, qui ne reflète pas la solidarité que le rugby devrait exprimer en de telles circonstances, écrit celui qui est aussi le nouveau vice-président de World Rugby. C’est une erreur, car il provoque une césure entre les professionnels et les amateurs qui aspirent à le devenir. Notre bureau ne renonce pas pour autant à la montée de ces deux clubs en Pro D2, dont nous pensons qu’elle est légitime et souhaitable. Cette passerelle organique encourage chaque année nos dirigeants de clubs et leurs élus locaux à continuer à investir dans le secteur amateur, créant une synergie nécessaire entre ces deux mondes qui n’en forment qu’un. »C'est alors que l'ancien ministre des Sports détaille, « une alternative qui devra se bâtir au cours du mois de mai » : « Les clubs seront sélectionnés sur leur niveau sportif. Je souhaite que nous travaillions objectivement sur les deux hypothèses, et notre comité directeur tranchera en juin, en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire et donc du calendrier réel de reprise. La meilleure solution pour le rugby français sera retenue. »