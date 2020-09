Pro D2 : La LNR confirme les nouvelles dates des matchs reportés

#TOP14

La programmation du Top 14 modifiée

Dans un calendrier surchargé cette saison, la Ligue Nationale de rugby est parvenue à trouver des dates libres. Alors que les deux premières journées de Pro D2 ont été perturbées par la propagation du coronavirus au sein de plusieurs clubs, quatre rencontres ont dû être reportées à une date ultérieure, qui a été confirmée ce mardi par la LNR. En ce qui concerne la 1ere journée, les matchs opposant Rouen à Carcassonne et Oyonnax à Montauban auront tous deux lieu le samedi 3 octobre avec un coup d’envoi fixé à 18h00. Ce même jour, mais avec un coup d’envoi cette fois prévu à 21h00, aura lieu le match de la 2eme journée entre Perpignan et Mont-de-Marsan. En ce qui concerne le match entre Colomiers et Rouen, toujours pour le compte de la 2eme journée, le week-end du 13 novembre a été choisi pour faire disputer la rencontre mais l’horaire exact reste à déterminer par la LNR.La LNR a également dû revoir la programmation des rencontres de la 3eme journée du Top 14, prévue du 2 au 4 octobre prochain, après les deux week-end consacrés aux quarts de finale et aux demi-finales des compétitions européennes. En effet, afin d’assurer à son diffuseur une rencontre le vendredi soir et une autre le dimanche soir, la LNR a décidé de programmer deux matchs sur ces cases horaires cruciales. En ce qui concerne la 3eme journée, le match entre Brive et Pau passe du samedi en fin d’après-midi au vendredi soir en parallèle de Stade Français Paris-Bayonne. Pour le dimanche soir, c’est la rencontre opposant Montpellier à Castres qui passe du samedi au dimanche à 19h00, juste avant l’affiche Toulouse-Toulon, dont le coup d’envoi aura lieu à 21h00. Une programmation modifiée qui sera reproduite jusqu’à nouvel ordre en raison des risques de report de rencontres au dernier moment en cas de propagation du coronavirus dans les clubs.