Pro D2 : La LNR change les dates des barrages pour faire revenir le public

A la suite des annonces des pouvoirs publics concernant l'accueil du public dans les stades, la @LNRofficiel, en concertation avec CANAL+, a initié une démarche d'aménagement de la programmation des barrages afin de permettre aux clubs hôtes de jouer devant du public pic.twitter.com/TM7ZpJ80UP

— Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) May 10, 2021

La LNR veut du public en tribunes

La Ligue Nationale de rugby change ses plans. Alors que, à la suite d’une réunion de son Comité Directeur, la LNR avait fixé les dates des deux matchs de barrages de la Pro D2 aux vendredi 21 et samedi 22 mai avec un coup d’envoi à 20h45, deux événements sont venus changer la donne et imposer aux dirigeants du rugby professionnel français des aménagements dans ce programme. Le premier a été la qualification de Montpellier pour la finale de la Challenge Cup, une rencontre face aux Leicester Tigers. Une rencontre qui se déroulera à Twickenham le 21 mai prochain. Afin d’éviter une confrontation directe entre les deux événements qui n’aurait bénéficié à personne, la LNR a décidé que les deux rencontres seront jouées le samedi 22 mai mais le coup d’envoi ne sera pas donné en soirée comme initialement prévu.L’autre facteur qui est entré en ligne de compte dans cette reprogrammation des barrages de Pro D2, c’est le plan de sortie du confinement précisé ce lundi par le gouvernement. En effet, à compter du 19 mai prochain, les tribunes des stades seront de nouveau ouvertes au public avec une jauge de 35% des places disponibles mais avec un maximum de 1000 personnes présentes. « A la suite des annonces des pouvoirs publics concernant l'accueil du public dans les stades » et en concertation avec son diffuseur, « la LNR a initié une démarche d'aménagement de la programmation des barrages afin de permettre aux clubs hôtes de jouer devant du public », annonce cette dernière via le compte Twitter officiel de la Pro D2. En conséquence, les deux rencontres se joueront à partir de 13h00 pour la première et de 15h30 pour la deuxième. Après une saison où le huis clos a été la norme, avec de lourdes conséquences sur l’économie des clubs, ce retour limité du public sera comme une bouffée d’air frais.