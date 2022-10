Pro D2 (J9) : Oyonnax assure en tête, Agen sur sa lancée

Montauban au plus mal

PRO D2 / 9EME JOURNEE

Jeudi 27 octobre 2022

Vendredi 28 octobre 2022

Invaincu depuis le 16 septembre dernier, le club de l'Ain a empoché vendredi soir un nouveau beau succès bonifié dans leur antre. Au Stade Charles-Mathon, "Oyo" a en effet dominé avec le bonus offensif Carcassonne (25-3), grâce à des essais inscrits par Kévin Lebreton, Thomas Laclayat et Darren Sweetnam, et compte désormais 31 points au compteur, soit deux de plus que son dauphin Agen. Car, dans le même temps,Il a manqué un essai aux Agenais pour faire le plein à domicile et rester dans la roue du leader. Derrière, on retrouve Colomiers, large vainqueur de Soyaux-Angoulême (45-16) avec le bonus offensif, ce qui fait chuter Grenoble au 4eme rang, qui avait gagné jeudi soir contre Nevers (19-18)., après sa victoire vendredi soir contre Biarritz (12-9), les Basques étant désormais 7emes. Auteur de tous les points des Normands, avec deux pénalités en début de rencontre et deux autres dans les dernières minutes, Peter Lydon a fait mal au BO. En bas de tableau, dans la zone rouge, Massy a relevé la tête et monte au 13eme rang suite à son précieux succès à domicile contre Mont-de-Marsan (23-17).Battus à Aix-en-Provence (20-11), les pensionnaires de Sapiac connaissent un début de saison très compliqué (six défaites en neuf rencontres) et vont devoir rapidement réagir, eux qui vont pour le moment devoir lutter pour leur maintien.- Nevers : 19-18- Biarritz : 12-9- Soyaux-Angoulême : 45-16- Carcassonne : 25-3- Montauban : 20-11- Mont-de-Marsan : 23-17- Béziers : 19-16- Vannes : 17-3