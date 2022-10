Pro D2 (J9) : Grenoble bat Nevers d'un point

Sixième victoire en neuf matchs cette saison pour Grenoble ! Les Isérois ont dominé Nevers en ouverture de la 9eme journée et en profitent pour prendre la deuxième place, à un point du leader Oyonnax, qui recevra Carcassonne vendredi. Mais que ce fut dur pour le FCG, qui ne l'a emporté que d'un point : 19-18. A la mi-temps, Grenoble menait 13-9, avec un seul essai marqué durant cette première période. Romain Barthélémy et Shaun Reynolds s'étaient répondu au pied sur des pénalités pendant les vingt premières minutes (6-6), puis à la 35eme, Karim Qadiri est allé inscrire son sixième essai de la saison, en fonçant sur l'aile gauche après une dernière passe de Julien Farnoux (11-6). Barthélémy a transformé (13-9), puis Reynold a encore marqué une pénalité pour remettre son équipe à -4 avant la mi-temps (13-9). En deuxième mi-temps, aucun essai n'a été inscrit, et Reynolds et Barthélémy ont encore enquillé les points au pied (16-12, 61eme), avant que Corentin Glenat et Yohan Le Bourhis ne les remplacent et ne poursuivent le travail. Finalement, Grenoble s'impose 19-18 avant d'aller à Carcassonne la semaine prochaine. Nevers doit se contenter du bonus défensif, et se retrouve huitième, avant de recevoir Vannes.

Qadiri remercie ses coéquipiers

« C’était un match dur. On a eu du combat des deux côtés. C’était une guerre de stratégies. On s’était dit avant le match qu’il fallait absolument tenir le bras de fer du début à la fin, contrairement au match de la semaine dernière à Montauban où on a joué les 20 dernières minutes. Ça a payé ce soir, il faut continuer sur cette dynamique. C’est notre ADN, on fait deux, trois bourdes de temps en temps, mais derrière il y a toujours 14 mecs pour rattraper une bêtise. Et tant qu’on aura cet était d’esprit-là, on pourra faire de grandes choses. (…) Je n’ai pas d’objectifs en termes d’essais, mais le travail est fait en amont et je tiens à saluer tous les coéquipiers qui me font briller sur ces essais-là », a réagi le seul marqueur d'essai du match, Karim Qadiri, au micro de Canal+ Sport.