Pro D2 (J9) : Ecart maintenu pour Bayonne et Colomiers, Agen retombe dans ses travers

Bayonne ne laisse pas partir Mont-de-Marsan. Alors que les Montois ont dominé Nevers ce jeudi en ouverture de la 9eme journée de Pro D2, les joueurs de l’Aviron ont répliqué à l’occasion de leur déplacement à Narbonne. Si le premier acte a longtemps été un duel de buteurs, John Ulugia a permis aux Basques de virer en tête à la pause avec un essai juste avant la mi-temps. Le carton jaune reçu par Jerry-Jamie Taulagi en début de deuxième acte a facilité la vie de Bayonne, Rémy Baget profitant de la supériorité numérique pour ajouter un deuxième essai. Muets durant les 40 dernières minutes et réduits à quatorze pour la fin de match après le carton rouge pour Jamie-Jerry Taulagi, les Narbonnais ont vu Filimo Taofifenua et Torsten van Jaarsveld permettre à l’Aviron de prendre le bonus offensif (9-35). Colomiers s’accroche également au haut du tableau. Les Columérins se sont imposés sur la pelouse de Grenoble, qui a payé son indiscipline. Si le FCG a marqué un essai de plus que son adversaire, un de pénalité puis une réalisation d’Eric Escande en début de deuxième mi-temps, les cinq pénalités de Romuald Seguy puis Thomas Girard ont pesé lourd dans la balance. Avec un succès de sept points (15-22), les Columérins sont à deux points du duo de tête.

Montauban et Oyonnax ne se lâchent pas

Après avoir fait chuter le leader la semaine passée, Montauban a confirmé lors de la réception de Rouen. Kelly Meafua puis Quentin Delord ont vite fait monter Sapiac en température avant un duel de buteurs qui a permis à Rouen de s’accrocher. Toutefois, Fred Quercy a mis l’USM en route vers le bonus offensif. Un succès à cinq points confirmé par les deux réalisation de Leka Tupuola en deuxième mi-temps. Erwan Nicolas a sauvé l’honneur pour les Normands à neuf minutes du terme. Avec ce net succès (37-22), Montauban reste à quatre longueurs du leader et maintient Oyonnax derrière. Dans un duel de haut de tableau, l’USO n’a fait qu’une bouché de Béziers, qui restait sur deux victoires de suite. Les joueurs d’Oyonnax ont démarré fort ce match avec des essais de Benjamin Geledan, Tommy Raynaud et Rory Grice dans les 20 premières minutes. La seule réaction biterroise a été juste avant le repos avec un essai de Drian Marco Pena. Ce dernier a signé le doublé à douze minutes de la fin du match mais, entre-temps, Jules Soulan et Rory Grice ont rajouté deux essais pour le club du Haut-Bugey, qui a conclu la rencontre avec une sixième réalisation signé Thibault Berthaud. Avec cette victoire (42-12), Oyonnax reste à un point de Montauban.

Agen ne confirme pas

Le revers de Béziers fait des heureux à Aurillac. En effet, les Auvergnats ont pris le meilleur sur Provence Rugby. Alexandre Plantier a inscrit le premier essai au bout de deux minutes puis la rencontre s’est résumée à un duel de buteurs entre Marc Palmier et Florent Massip. Avec cinq réussite pour l’un et seulement quatre pour l’autre, les Provençaux n’ont jamais pu inverser la tendance. Cette victoire (20-12) permet à Aurillac de revenir à égalité de points avec Béziers. En bas de tableau, l’éclaircie aura été de courte durée pour Agen. Après leur premier succès en quasiment deux ans face à Aurillac, les Agenais ont replongé lors de leur déplacement à Carcassonne. Là-aussi, un seul essai à signaler… et pour le SUA par l’intermédiaire d’Emilien Gailleton en début de deuxième période. Toutefois, les cinq pénalités de Samuel Marques ont fait le bonheur de Carcassonne qui s’impose (15-11) et se donne de l’air vis-à-vis de la zone rouge. Une zone à Bourg-en-Bresse ne peut s’éloigner. Les Bressans se sont inclinés à Vannes, qui signe un troisième match sans défaite. Les deux essais de Léon Boulier et Myles Edwards en première mi-temps ont été suffisant, Bourg-en-Bresse ne réagissant qu’en deuxième période avec Christian Erasmus qui a ramené son équipe à sept points (20-13).



PRO D2 / 9EME JOURNEE

Jeudi 28 octobre 2021

Mont-de-Marsan - Nevers : 41-20



Vendredi 29 octobre 2021

Montauban - Rouen : 37-22

Narbonne - Bayonne : 9-35

Oyonnax - Béziers : 42-12

Vannes - Bourg-en-Bresse : 20-13

Carcassonne - Agen : 15-11

Aurillac - Provence Rugby : 20-12

Grenoble - Colomiers : 15-22