Pro D2 (J8) : Oyonnax reprend les commandes

Impérial depuis le début de saison chez lui, Oyonnax n'avait en revanche toujours pas débloqué son compteur à l'extérieur. Battus à Biarritz en ouverture du championnat puis plus tard à Mont-de-Marsan et récemment sur le terrain de Provence Rugby, les joueurs de l'Ain attendaient toujours une première victoire en déplacement avant de se rendre vendredi soir à Béziers pour le compte de la 8eme journée de Pro D2. Et la pelouse biterroise a porté chance aux Oyomen, enfin vainqueurs hors de leurs bases (28-22). Cerise sur le gâteau : cette première victoire en déplacement d'Oyonnax, qui en est déjà à quatre succès à domicile, permet aux Aindinois de reprendre les commandes du classement, devant Agen, l'autre équipe en forme du moment vainqueur la veille de son quatrième match de suite, à Mont-de-Marsan.

Oyonnax s'est fait peur jusqu'au bout

Face à cette équipe de Béziers qui s'était déjà inclinée lors de sa dernière sortie devant son public, contre Colomiers, Oyonnax a néanmoins souffert avant de pouvoir célébrer sa cinquième victoire de l'année. Grâce à trois essais, signés Grice d'entrée, Sweetnam à la demi-heure de jeu et Laclayat juste avant le retour aux vestiaires, le leader avait bien basculé en tête déjà, à la pause. Mais sans pour autant posséder un matelas suffisamment confortable pour ne pas souffrir en fin de match. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé. Et si Bouraux avait permis aux visiteurs de creuser l'écart, l'essai transformé de Votu pour Béziers dans les arrêts de jeu a ramené l'ASBH à six points. Heureusement pour les joueurs de Joe El Abd, la sirène a très vite retenti ensuite.