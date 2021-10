Pro D2 (J8) : Montauban s'offre le leader sans marquer d'essai

L'@UsmSapiacRugby s'impose à la suite de cette pénalité ratée par Mont-de-Marsan dans les derniers instants !

PRO D2 / 8EME JOURNEE

Jeudi 21 octobre 2021

Vendredi 22 octobre 2021

On ne peut pas dire que la 8eme journée de Pro D2 a débuté en fanfare... Il n'y a en effet pas eu le moindre essai lors du match de haut de tableau qui opposait Montauban, sixième au coup d'envoi, au leader Mont-de-Marsan. Les Montalbanais l'ont emporté 21-18 (9-9, mt) au terme d'une rencontre qui s'est jouée au pied. Jérôme Bosviel, l'ouvreur montalbanais, a en effet inscrit tous les points de son équipes : six pénalités aux 16eme, 30eme, 33eme, 57eme, 72eme et 78eme minutes, et un drop à la 47eme alors que son équipe évoluait à 14 suite au carton jaune reçu par Kelly Meafua. En face, tous les points ont été marqués sur pénalité ou drop également : pénalités du demi de mêlée Christophe Loustalot aux 21eme, 28eme, 37eme et 52eme minutes, et drop de Yoann Laousse Azpiazu à la 66eme et pénalité à la 74eme.Montauban décroche donc sa sixième victoire en huit matchs et grimpe à la troisième place, derrière Mont-de-Marsan, qui a pris le bonus défensif et reste leader avec deux points d'avance sur Colomiers, qui ira à Béziers vendredi. Lors de la prochaine journée, Mont-de-Marsan recevra Nevers et Montauban accueillera Rouen.- Mont-de-Marsan : 21-18Bayonne - ProvenceCarcassonne - VannesRouen - OyonnaxBourg-en-Bresse - NarbonneAgen - AurillacBéziers - ColomiersNevers - Grenoble