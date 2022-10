Pro D2 (J8) : Agen frappe un grand coup !

Le bonus pour Agen

Agen frappe un grand coup ! Habitué aux saisons galères depuis quelques années, le SUA semble revivre en ce début d'exercice 2022-23 et le voici provisoirement en tête de la Pro D2 ! Les Agenais ont en effet réussi un petit exploit en allant gagner à Mont-de-Marsan, l'équipe-phare de la saison passée, sur le score de 33-11 ou ouverture de la 8eme journée. Les Montois, quatrièmes du classement au coup d'envoi, avec un point de retard sur leurs adversaires du soir, ont ouvert le score dès la 4eme minute sur une pénalité de Willie du Plessis (poteau rentrant) dès la 3eme minute (3-0). Mais Agen a réagi sans attendre.Face au vent, Raphaël Lagarde n'est pas parvenu à transformer. Au contraire de Willie du Plessis, qui a réussi sa pénalité longue distance (sur la ligne médiane) grâce au vent à la 9eme minute pour remettre les Jaune et Noir devant (6-5). Il a ensuite fallu attendre la 25eme minute pour assister à un nouvel essai, et c'est l'ailier d'Agen Iban Etcheverry qui a réussi une magnifique course côté gauche pour aller marquer dans le coin, après une chandelle de Bellot captée par Vincent Farré (6-12). Lagarde a ensuite corsé l'addition au pied à la demi-heure de jeu (6-15, mt).En début de deuxième mi-temps, Lagarde a encore fait gonfler le score sur pénalités (6-21, 56eme). Mais Mont-de-Marsan a enfin réussi à filer dans l'en-but à la 57eme, grâce à Yoan Laousse Azpiazu, qui a tapé au pied à suivre, puis a profité de l'incompréhension entre Lagarde et Lamoulie pour aller marquer (11-21). Cependant, cela n'a pas permis aux Montois de se remettre dans le match. Au contraire ! Agen s'est offert deux essais en fin de match, par Tevita Railevu à la 73eme dans le coin droit suite à une belle action collective, puis une minute après la sirène grâce à Mike Sosene-Feagai après une touche et un ballon porté.Agen est leader provisoire et peut désormais se poser en candidat sérieux à la montée, avec cette quatrième victoire de suite. Pour les Montois, c'est une deuxième défaite d'affilée, et les doutes commencent à germer...