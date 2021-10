Pro D2 (J7) : Mont-de-Marsan reprend les commandes, Agen coule

Nevers gagne à l'extérieur

Béziers performe, Agen s'enfonce un peu plus

PRO D2 / 7EME JOURNEE

Jeudi 14 octobre

Vendredi 15 octobre

Mont-de-Marsan n'aura laissé la tête de la Pro D2 à Colomiers que pendant 24 heures. Le Stade Montois a repris les commandes ce vendredi, grâce à sa victoire bonifiée contre Rouen (11eme) : 45-8. Il n'y a pas eu photo lors de cette rencontre (19-3, mt), avec sept essais pour les Jaune et Noir, signés William Wavrin (10eme), Pierre Sayerse (28eme), deux essais de pénalité (39eme et 58eme), Léo Coly (44eme), Christophe Loustalot (65eme) et Lucas Mensa (68eme), alors que les Normands, qui ont joué vingt minutes à 14 en deuxième mi-temps, ont sauvé l'honneur par Taylor Gontineac en toute fin de match. La défaite à Oyonnax la saison passée semble oubliée. Oyonnax, justement, a réussi un carton contre Montauban (56-6), qui lui permet de prendre la troisième placeMontauban, pourtant cinquième, n'a marqué que deux pénalités, et le capitaine Jérôme Bosviel a fait part de sa "honte" en fin de match.Nevers occupe la sixième place, après s'être imposé 33-30 sur le terrain de Narbonne (12eme), dans un match spectaculaire à trois essais de chaque côté, où les joueurs de la Nièvre se sont fait peur en fin de match. A la mi-temps, les Audois menaient 16-13 grâce à un essai de Guillaume Namy (18eme) contre un essai de Lucas Blanc (12eme), puis ils ont creusé l'écart grâce à Paul Belzons à la 44eme,, avant d'encaisser un essai de Mohamed Boughanmi à la 74eme. L'essai du bonus défensif pour le RCN. Juste derrière, on retrouve Provence (7eme), qui a dominé le promu Bourg-en-Bresse (14eme) sur le score de 23-17, grâce à des essais de Florent Massip (8eme) et Tyrone Viiga (26eme) contre des essais de Malietoa Seuli Hingano (12eme) et Lucas Lyons (48eme).Béziers, huitième, a signé la belle opération de la soirée en allant s'imposer pour la première fois depuis 2008 sur le terrain de Grenoble (11eme) : 21-19. Menés 19-14 à cinq minutes de la fin suite à un essai d'Ange Capuozzo (48eme) pour le FCG et de Morgan Eames (15eme) pour l'ASBH, les Biterrois, au lieu de jouer une pénalité pour viser le bonus défensif, sont allés marquer un essai par Marco Pinto Ferrer, transformé par Romain Uruty, pour arracher la victoire. Aurillac (9eme), de son côté, a tenu son rang en disposant de Carcassonne (13eme) sur le score de 30-23. Marc Palmier (24eme), Gauthier Minguillon (53eme) et Onehunga Havlii Kaufusi (64eme) ont marqué les essais du club du Cantal et Martin Dulon (19eme) et Louis Mathieu Jazeix (72eme) pour l'USC. Enfin, l'un des matchs les plus attendus de la soirée opposait Vannes, demi-finaliste la saison passée, à Agen, relégué de Top 14. Deux équipes qui occupaient... les deux dernières places du classement, sans la moindre victoire.Ambrose Curtis (5eme), Myles Edwards (21eme), Nick Abendanon (56eme, 78eme), Darren Barry (63eme), Darren O'Shea (71eme) et Sacha Valleau (81eme) ont inscrit les essais du RCV, qui inflige une 34eme défaite de suite à Agen !- Bayonne : 27-26- Montauban : 56-6- Carcassonne : 30-23- Bourg-en-Bresse : 23-17- Agen : 46-3Narbonne -: 30-33- Rouen : 45-8Grenoble -: 19-21