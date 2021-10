Pro D2 (J7) : Colomiers crucifie l'Aviron

Colomiers renverse tout à la sirène



PRO D2 / 7EME JOURNEE

Jeudi 14 octobre

Vendredi 15 octobre

Quel début en fanfare pour cette 7eme journée de Pro D2 ! Le match d'ouverture, ce jeudi, a tout simplement été l'un des plus beaux de la saison, entre Colomiers et Bayonne. Et au bout d'un suspense insoutenable, ce sont les Columérins qui l'ont emporté 27-26 sur leur pelouse. Menés 26-13 à un quart d'heure de la fin, les joueurs de Haute-Garonne ont su trouver des ressources pour aller s'imposer et prendre la tête du championnat. Les deux équipes ont mené tour à tour au cours de la première mi-temps. Bayonne, mené 3-0 après une pénalité de Thomas Girard, a marqué le premier essai du match à la 18eme, grâce à Asier Usarraga dans le coin droit, après un excellent travail de Théo Costossèque qui a récupéré la balle dans les airs et s'est arraché sur l'aile avant de donner à son deuxième ligne (3-7)., car Chris Talakai a écroulé la mêlée près de l'en-but (13-10, mt), ce qui lui a d'ailleurs valu un carton jaune.Six minutes après le retour des vestiaires, Bayonne a marqué son deuxième essai du match, dans le coin droit, par Joe Ravouvou, bien servi par une chistera de Costossèque après un joli mouvement collectif (13-17, mt). Lafage a ensuite enquillé trois pénalités, et l'Aviron menait alors 26-13. Mais Colomiers a tout renversé à la sirène ! D'abord par Alexis Palisson (80eme), qui est allé marquer entre les poteaux après une touche, un ballon porté et un petit coup de pied d'Edoardo Gori (20-26)., car Mat Luamanu avait écroulé le maul. "Sans cette action, il y aurait eu essai", a justifié Monsieur Rousselet, avant d'adresser un carton jaune au joueur de l'Aviron. Colomiers s'impose donc sur le fil et signe sa sixième victoire en sept matchs, pour compter trois points d'avance sur Bayonne en tête du classement. Mais Mont-de-Marsan peut reprendre la première place vendredi soir...- Bayonne : 27-26Oyonnax - MontaubanAurillac - CarcassonneProvence - Bourg-en-BresseVannes - AgenNarbonne - NeversMont-de-Marsan - RouenGrenoble - Béziers