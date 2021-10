Pro D2 (J6) : Pas d'essai, mais une victoire pour Grenoble

Après deux défaites de suite, Grenoble renoue avec la victoire ! Les Isérois sont allés s'imposer 21-16 sur le terrain de Rouen en ouverture de la 6eme journée de Pro D2, sans pour autant avoir marqué le moindre essai. Ce sont en effet Jonathan Bousquet (8eme, 11eme et 18eme), puis Thomas Fortunel (32eme, 40eme et 73eme) après la sortie du centre, blessé dans un choc à la 28eme, et Corentin Glénat (45eme) qui ont marqué les sept pénalités ayant offert la victoire au FCG. En face, Rouen, mené 15-6 à la mi-temps, avait marqué trois pénalités par Jordan Michallet, avant que Bastien Cazale-Debat ne vienne inscrire le seul essai du match à la 82eme, après de longs temps de jeux rouennais, en récupérant le ballon à 5m de l'en-but et s'arrachant pour aller marquer.

Grenoble dépasse Rouen au classement

Les Normands prennent donc le bonus défensif, un bonus mérité, eux qui avaient déjà failli marquer alors que le score était de 3-9, par Paul Surano à qui il a manqué quelques centimètres pour atteindre la ligne. A noter les deux cartons jaunes adressés par l'arbitre lors de ce match, à la 34eme pour le Rouennais Willy N'Diaye suite à une accumulation de fautes et à la 54eme pour le Grenoblois Pio Muarua, auteur d'un placage haut sur Erwan Nicolas. Suite à cette troisième victoire, Grenoble grimpe à la sixième place, avant de recevoir Béziers (8eme) la semaine prochaine. Quant à Rouen, il ne compte qu'un point de moins et se classe septième, avant d'aller chez le leader Mont-de-Marsan.



PRO D2 / 6EME JOURNEE

Jeudi 7 octobre 2021

Rouen - Grenoble : 16-21



Vendredi 8 octobre 2021

19h30 : Carcassonne - Provence

19h30 : Nevers - Colomiers

19h30 : Oyonnax - Mont-de-Marsan

19h30 : Aurillac - Bourg-en-Bresse

19h30 : Montauban - Vannes

19h30 : Agen - Narbonne

20h45 : Bayonne - Béziers