Pro D2 (J5) : Mont-de-Marsan et Colomiers reçus cinq sur cinq, Bayonne n'est pas distancé

Le premier bloc de la saison est parfaitement réussi pour Mont-de-Marsan et Colomiers. En effet, Montois et Columérins ont signé un cinquième succès en cinq journées de Pro D2 et restent solidement attachés aux deux premières places. Face à une équipe d’Agen qui ne retrouve plus ses repères, les joueurs du Stade Montois se sont offerts un petit festival offensif avec six essais dont deux pour Nacani Wakaya et Lucas Mensa. La seule réaction d’orgueil du SUA a eu lieu en toute fin de match via l’essai de Walter Desmaison. Avec ce troisième succès bonifié (43-8), le Stade Montois est seul en tête avec une longueur d’avance sur Colomiers. En effet, dans le choc entre équipes invaincues, les Columérins ont pris le meilleur sur Montauban. Il faut dire que les Montalbanais ont payé cher leur indiscipline avec cinq pénalités de Thomas Girard et un carton rouge avant la demi-heure de jeu. Stoppant toute offensive de leurs adversaires, les coéquipiers de Valentin Saurs, auteur d’un doublé dans le dernier quart d’heure, signent également une cinquième victoire (41-14).

Bayonne ne lâche pas

Montauban défait, la troisième place du classement revient à Bayonne. Les anciens pensionnaires de Top 14, après leur nul face à Nevers, ont repris leur marche en avant à l’occasion d’un déplacement à Grenoble. Grâce à un essai très précoce, les Bayonnais ont pris les devants mais c’est le pied de Gaëtan Germain qui a permis à l’Aviron de virer en tête à la pause. La victoire s’est dessinée à l’heure de jeu avec un deuxième essai signé Torsten van Jaarsveld pour un succès basque de cinq longueurs (13-18), le troisième hors de ses bases. Derrière Oyonnax, vainqueur à Vannes ce jeudi, on retrouve Rouen. Après deux matchs sans victoire, les Normands ont su résister sur la pelouse de Provence Rugby à la suite d’un premier acte réussi et marqué par l’essai de Psalm Wooching au quart d’heure de jeu. En fin de match, les Provençaux ont poussé mais après l’essai de Florent Massip, ce dernier a manqué la transformation qui aurait changé la donne car Rouen s’impose d’un seul point (21-22).

Narbonne retombe dans ses travers

Une sixième place pour Rouen qui tient à la défaite de Nevers sur la pelouse de Béziers. Après deux revers de suite, les Biterrois ont profité d’une fin de première période et d’une entame de deuxième réussie avec trois essais pour faire la différence et s’imposer (25-7) dans un match marqué par l’indiscipline avec sept cartons jaunes au total. En bas de tableau, Carcassonne et Aurillac se sont donnés un peu d’air. Les Carcassonnais, après trois revers de suite, ont tenu le choc en fin de match pour s’imposer à Bourg-en-Bresse (22-26). Les Bressans retrouvent la défaite tout comme Narbonne, dont la victoire à Provence Rugby reste une timide éclaircie dans un début de saison difficile. En effet, Aurillac a profité de son déplacement dans le Narbonnais pour signer un deuxième succès de suite (26-30) et remonter au douzième rang, loin devant Agen et Vannes, qui restent dans la zone rouge.



PRO D2 / 5EME JOURNEE

Jeudi 23 septembre 2021

Vannes - Oyonnax : 6-23



Vendredi 24 septembre 2021

Provence Rugby - Rouen : 21-22

Narbonne - Aurillac : 26-30

Mont-de-Marsan - Agen : 43-8

Colomiers - Montauban : 41-14

Bourg-en-Bresse - Carcassonne : 22-26

Béziers - Nevers : 25-7

Grenoble - Bayonne : 13-18