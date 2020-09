Pro D2 (J4) : Première victoire en déplacement pour Biarritz, leader provisoire

VICTOIRE DES BOYS À ROUEN !!!

PRO D2 / 4EME JOURNEE

Jeudi 24 septembre 2020

Vendredi 25 septembre 2020

Samedi 26 septembre 2020

Dimanche 27 septembre 2020

Biarritz ne gardait pas un bon souvenir de son premier déplacement de la saison, qui s'était soldé par une défaite, à Montauban (33-30) le 13 septembre dernier lors de la 2eme journée de Pro D2. Après son carton plein à domicile (deux matchs, deux victoires, dont le succès d'entrée face à Perpignan dans le choc de la 1ere journée), le BO attendait donc beaucoup du déplacement de vendredi soir à Rouen, lanterne rouge, pour lancer également sa saison à l'extérieur.hors de leurs bases grâce à un essai dès les premières minutes de jeu de Brieuc Plessis-Couillaud (5eme) et d'un petit festival au pied de l'ouvreur Gilles Bosch, auteur de six pénalités dans cette partie qui permet à l'ancien pensionnaire de Top 14 deLà aussi, les Bretons, auteurs de cinq essais dans ce match, ont très vite lancé les hostilités, Edwards trouvant la faille dès la 4eme minute de jeu. Victoire également pour Nevers, qui n'a pas davantage tremblé pour se défaire de Soyaux-Angoulême (25-12), même si tout s'est joué en seconde mi-temps après l'expulsion d'Avei du côté des visiteurs. L'USON, quatrième, conserve deux longueurs d'avance sur le cinquième Aurillac. Comme Biarritz, Thomas Vincent et les siens étaient en quête d'une première victoire en déplacement avant de se rendre vendredi à Montauban et de l'emporter (20-11).– Grenoble : 22-12Montauban -: 11-20Rouen -: 16-23- Soyaux-Angoulême : 25-12- Valence-Romans : 36-1020h45 : Oyonnax - Aix-en-ProvenceColomiers - Mont-de-MarsanCarcassonne - Perpignan