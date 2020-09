Pro D2 (J4) : Perpignan renverse Carcassonne

Jaminet héros de l'USAP

Match spectaculaire au stade Albert Domec pour clôturer la 4eme journée de Pro D2 ! Perpignan est allé s'imposer 26-23 à Carcassonne au terme d'une rencontre riche en rebondissements. Les Catalans sont passés totalement à côté de leur début de match, multipliant les fautes, et Lucas Méret ne s'est pas fait prier pour enquiller les pénalités (15-0, 31eme). Mais l'USAP a réagi six minutes plus tard, en infériorité numérique suite au carton jaune infligé à Terry Philippart, en marquant un essai par Ben Volavola, qu'il a lui-même transformé (15-7, mt).mais Thomas Sauveterre a remis les Audois devant au tableau d'affichage en marquant un essai, non transformé (20-16).Volavola et Seguy se sont ensuite répondus au pied (23-19) et c'est finalement à la 73eme minute que tout s'est joué pour l'USAP, avec un essai inscrit par Melvyn Jaminet, transformé par Volavola pour décrocher une précieuse victoire.avant de recevoir Grenoble le 10 octobre. De son côté, Carcassonne encaisse sa troisième défaite en trois matchs et se retrouve avant-dernier, avant d'aller à Biarritz.– Grenoble : 22-12Montauban -: 11-20Rouen -: 16-23- Soyaux-Angoulême : 25-12- Valence-Romans : 36-10- Aix-en-Provence : 29-17- Mont-de-Marsan : 22-17Carcassonne -: 23-26