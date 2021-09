Pro D2 (J4) : Aurillac signe son premier succès de la saison

Aurillac la tient enfin. Ce jeudi soir, en ouverture de la 4eme journée de Pro D2, le club a décroché son premier succès de la saison, contre Grenoble (21-16). A la pause, les locaux étaient alors déjà devant, à la faveur d'un essai de Rhema Sagote (31eme), transformé ensuite par Marc Palmier. En tout début de rencontre, ce dernier s'était ainsi également chargé d'ouvrir la marque, grâce à une pénalité, à la 10eme minute de jeu. En face, les Grenoblois étaient alors parvenus à sauver l'honneur, grâce à une pénalité transformée par Jonathan Bousquet (24eme). Le second acte a été plus à l'avantage des Grenoblois, auteurs d'un essai inscrit par Karim Qadiri (44eme), transformé ensuite par Bousquet. Ce dernier s'est également chargé du reste des points au pied de son équipe, avant le coup de sifflet final, à savoir deux nouvelles pénalités, inscrites à la 55eme minute de jeu puis à la 68eme minute de jeu.

Aurillac stoppe sa série négative

Du côté du stade aurillacois, Hugo Bouyssou a été l'auteur du deuxième et dernier essai des siens, à la 60eme minute de jeu. Un essai non transformé mais Palmier a inscrit, lui aussi, deux nouvelles pénalités, à la 47eme minute de jeu puis à la 78eme minute de jeu. Après trois revers, contre Béziers, Bayonne puis Colomiers, Aurillac stoppe ainsi enfin sa série négative. De son côté, Grenoble restait sur deux victoires de rang, face à Vannes puis Agen, mais enregistre là une deuxième défaite cette saison, après celle, en ouverture contre Oyonnax. Par conséquent, au niveau du classement de Pro D2, le FC Grenoble est provisoirement sixième, avec un total de neuf points. De son côté, Aurillac est en douzième position, avec cinq unités.



PRO D2 / 4EME JOURNEE

Jeudi 16 septembre 2021

Aurillac - Grenoble : 21-16



Vendredi 17 septembre 2021

19h30 : Montauban - Béziers

19h30 : Rouen - Colomiers

19h30 : Aix-en-Provence - Narbonne

19h30 : Oyonnax - Carcassonne

19h30 : Mont-de-Marsan - Vannes

19h30 : Agen - Bourg-en-Bresse

20h45 : Bayonne - Nevers