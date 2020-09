Pro D2 (J3) : Victoire à domicile pour Biarritz face à Béziers

Biarritz reprend sa marche en avant, mais de haute lutte. Battu à Montauban lors de la 2eme journée, le BO a pris le meilleur sur Béziers à Aguiléra au terme d’un match où la tension était palpable sur la pelouse. Ce sont les Biterrois, battus lors de leurs deux premières sorties en Pro D2, qui ont entamé les hostilités avec deux pénalités signées Adrien Latorre en deux minutes autour de la 20eme minute. Mais la fin de la première période a vu les joueurs de l’ASBH être moins précis et plus souvent poussés à la faute. Il n’en fallait pas plus pour Gilles Bosch qui, à trois reprises, a envoyé le ballon entre les perches pour permettre au club basque de retrouver son vestiaire avec un court avantage au score. Dès le retour sur la pelouse d’Aguiléra, les Biterrois ont poussé et mis en difficulté la défense biarrote. Dix minutes après la reprise, à la suite d’une touche, le ballon porté des Héraultais se rapproche de l’en-but avant que Guy Millar ne l’écroule. Double peine pour le BO avec un essai de pénalité et l’exclusion pour dix minutes de son pilier droit.

Biarritz s’en sort bien devant son public

Mais cette infériorité numérique ne s’est pas fait sentir. En effet, à la 58eme minute sur un ballon porté, François da Ros aplatit le premier essai du match pour le BO qui profite de l’occasion pour prendre les devants au tableau d’affichage... avant une échauffourée. Johan Aliouat et Morgan Eames ont pris un carton jaune quand François da Ros, pour un coup de tête à un adversaire, a reçu un carton rouge. Mais pas de quoi refroidir les Basques car, après une pénalité de l’ASBH signée Romain Uruty, Ilian Perreaux a bonifié une action de Lucu et Artru pour permettre au BO de reprendre cinq points d’avance. Après un nouveau carton jaune pour Evan Olmstead, Alvar Gimeno Soria a permis aux Héraultais de revenir à égalité à six minutes du terme. Gilles Bosch n’a toutefois pas tremblé et offert la victoire à Biarritz (24-21), qui remonte à provisoirement à la deuxième place du classement quand Béziers, avec ce deuxième point de bonus défensif en trois matchs, reste en bas de tableau.



PRO D2 / 3EME JOURNEE

Jeudi 17 septembre 2020

Provence Rugby - Nevers : 25-22



Vendredi 18 septembre 2020

Mont-de-Marsan - Vannes : 15-19

Aurillac - Colomiers : 14-19

Angoulême - Oyonnax : 8-16

Valence Romans - Carcassonne : 32-24

Grenoble - Montauban : 28-28

Perpignan - Rouen : 20-14



Samedi 19 septembre 2020

Biarritz - Béziers : 24-21