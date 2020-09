Pro D2 (J3) : Un trio derrière Provence

Oyonnax toujours invaincu ! Le club de l’Ain occupe la place de dauphin de Provence après avoir remporté son deuxième match de la saison (celui de la 1ere journée avait été reporté), sur le terrain de Soyaux-Angoulême : 16-8. Les Oyomen menaient 13-3 à la mi-temps grâce à un essai de Paris juste avant la pause et des points au pied de Le Bourhis, contre une pénalité de Jones. En deuxième période, Belzons a inscrit un essai pour les Charentais, mais cela n’a pas suffi. Valence-Romans compte également huit points après avoir décroché sa deuxième victoire de la saison : 32-24 (16-12, mt) contre Carcassonne, après un match très disputé. Jenneker et Tuculet ont inscrit les deux essais drômois et Sauveterre et Futeu les deux essais audois, mais les six pénalités de Javaux ont fait fla différence par rapport aux quatre pénalités de Méret. Une troisième équipe compte huit points ce vendredi soir : Vannes, qui est allé s’imposer 19-15 à Mont-de-Marsan. Leafa a marqué le seul essai du match pour les Bretons et Popelin s’est chargé des points au pied (5 pénalités pour Azpiazu côté montois).

Aurillac joue à 12 et gagne

Le seul match nul de la soirée s’est déroulé à Grenoble, où le FCG a dû partager les points face à Montauban (28-28). Les Isérois ont pourtant inscrit trois essais (par Glenat, Fifita, et Fourie en fin de match), contre un seul pour les Montalbanais (Mathy), mais les sept pénalités de Bosviel ont offert les deux points du nul à Montauban (3 pénalités pour Grenoble, réussies par Glenat). Dans un match de la deuxième moitié du classement, Colomiers est allé battre Aurillac sur le score de 19-14, après avoir pourtant récolté quatre cartons jaunes pendant ce match et même évolué à 12 contre 15 pendant les deux premières minutes de la deuxième mi-temps. L’ancien international français Alexis Palisson a inscrit le seul essai des Columérins (points au pied de Girard) alors que Segote et Saginadze ont marqué deux essais pour les joueurs du Cantal, qui doivent se contenter du bonus défensif.

Première victoire pour l'USAP

Enfin, dans le dernier match de la soirée, entre les deux dernières équipes du classement, Perpignan (qui n'avait disputé qu'un match jusque-là) a battu Rouen (qui n'avait disputé aucun match) sur le score de 20-14. L'USAP menait 10-9 à la mi-temps grâce à un essai de Tilsley et des points au pied de Volavola, contre des pénalités de Michallet, et les Catalans ont confirmé en deuxième période, avec un essai de Lemalu et de nouveaux points au pied de Volavola, alors que Fuster a sauvé l'honneur en inscrivant un essai en toute fin de match.



PRO D2 / 3EME JOURNEE

Jeudi 17 septembre 2020

Provence – Nevers : 25-22



Vendredi 18 septembre 2020

Mont-de-Marsan – Vannes : 15-19

Aurillac – Colomiers : 14-19

Soyaux-Angoulême – Oyonnax : 8-16

Valence-Romans – Carcassonne : 32-24

Grenoble – Montauban : 28-28

Perpignan – Rouen : 20-14



Samedi 19 septembre 2020

21h00 : Biarritz – Béziers