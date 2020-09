Pro D2 (J3) : Provence est inarrêtable !

Quel début de saison de la part de Provence Rugby ! Après Angoulême en ouverture et Vannes le week-end dernier, le club d'Aix-en-Provence a battu Nevers ce jeudi en ouverture de la 3eme journée de Pro D2, et est donc assuré de rester en tête à l'issue du week-end. Les Provençaux se sont imposés 25-22 après un match riche en suspense.

A la mi-temps, le score était de 16-16, avec un essai de chaque côté (Thibaut Zambelli à la 10eme pour Provence, Janick Tarrit à la 34eme pour Nevers) et trois pénalités (réussies par Clément Darbo et Florent Massip côté provençal et Shaun Reynolds côté neversois). Reynolds a donné six points d'avance aux joueurs de la Nièvre avant l'heure de jeu (16-22, 57eme), mais Massip lui a répondu au pied et a égalisé (22-22, 64eme). Il a finalement fallu attendre la 79eme minute pour voir une équipe faire la différence, et s'est Nicolas Bézy qui a offert la victoire à Provence grâce à un drop ! Avec douze points, Provence est en tête avant d'aller défier Oyonnax la semaine prochaine, juste devant Nevers, deuxième avec six points, qui recevra Angoulême.

Drama in the #ProD2 as

Nicolas Bézy kicks a 79th-minute drop goal to give Provence a 25-22 win over Nevers!

Provence make it three wins from three so far this season. pic.twitter.com/clw2BIeuzD



— Murray Kinsella (@Murray_Kinsella) September 17, 2020







PRO D2 / 3EME JOURNEE

Jeudi 17 septembre 2020

Provence – Nevers : 25-22



Vendredi 18 septembre 2020

19h00 : Mont-de-Marsan – Vannes

19h00 : Aurillac – Colomiers

19h00 : Soyaux-Angoulême – Oyonnax

19h00 : Valence-Romans – Carcassonne

19h00 : Grenoble – Montauban

20h45 : Perpignan – Rouen



Samedi 19 septembre 2020

21h00 : Biarritz – Béziers