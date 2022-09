Pro D2 (J3) : Oyonnax écrase Grenoble et prend provisoirement la tête

Six marqueurs différents pour Oyonnax

PRO D2 / 3EME JOURNEE

Jeudi 8 septembre 2022

Vendredi 9 septembre 2022

Battu à Biarritz en ouverture de saison puis large vainqueur de Massy, Oyonnax avait l'occasion de prendre la tête de la Pro D2 provisoirement ce jeudi soir en cas de victoire sur Grenoble, qui avait remporté ses deux premiers matchs, contre Béziers et à Agen. Et les joueurs de l'Ain ont rempli leur mission, en l'emportant largement 43-13, avec six essais marqués ! Ce sont pourtant les Isérois qui ont ouvert le score à la 5eme minute grâce à Terrence Hepetema, en bout de ligne après un surnombre (0-7). Mais dès le renvoi, Oyonnax est parvenu à aller dans l'en-but à son tour ! Malgré la sortie sur blessure de Justin Bouraux, les Oyomen ont joué très vite et enchaîné les combinaisons pour égaliser par Manu Leiataua (7-7).Onze minutes plus tard, alors que Grenoble étaient de nouveau à 15, ils se sont encore retrouvés à 14 après le carton jaune reçu par Atunaisa Manu, et Oyonnax en a profité dans la foulée pour marquer son troisième essai, par Thomas Laclayat qui a surgi après un ballon porté (25-10, mt).A la reprise, Romain Barthélémy a réduit l'écart pour Grenoble sur une pénalité (25-13, 44eme), mais le FCG n'a ensuite plus marqué le moindre point ! Tout le contraire d'Oyonnax, qui a profité de sa supériorité numérique pour inscrire un quatrième essai à la 47eme par Enzo Reybier, servi par une magnifique chistera de Charlie Cassang (32-13).: par Kevin Lebreton à la 64eme entre les poteaux suite à une pénalité jouée à 5m à la main, puis par Damon Battye à la 68eme, en force après une belle action collective. Oyonnax prend donc la tête, avec onze points, en attendant les matchs de Rouen et de Mont-de-Marsan vendredi, et avant d'aller chez les Montois la semaine prochaine. Grenoble, de son côté, compte 8 points, avant de recevoir Rouen.- Grenoble : 46-13Massy - NeversRouen - VannesColomiers - ProvenceMontauban - AgenCarcassonne - BéziersSoyaux-Angoulême - AurillacBiarritz - Mont-de-Marsan