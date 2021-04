Pro D2 (J28) : Touché par le coronavirus, Vannes n'ira pas à Grenoble

#PROD2 J28

Après le Top 14, la Pro D2 est également en proie au coronavirus. Alors que la Ligue Nationale de rugby (LNR) a confirmé ce mardi le report de trois rencontres comptant pour la 22eme journée de l’élite, c’est la 28eme journée de son antichambre qui voit son programme modifié. Plus tôt ce mercredi, le club de Vannes a confirmé que « suite aux tests PCR réalisés cette semaine au sein du club, dans le cadre du protocole médical défini par la Commission médicale de la LNR, plusieurs membres de l’effectif professionnel du Rugby Club Vannes se sont révélés positifs au coronavirus », qui ont été « isolées dès la prise de connaissance des résultats ». Face à cette annonce, la LNR n’a pas perdu de temps à réagir concernant la prochaine rencontre de l’actuel leader de Pro D2, qui est d’ores-et-déjà assuré de disputer les demi-finales du championnat, tout comme Perpignan.Alors que le club vannetais a confirmé suivre « à la lettre les recommandations et obligations imposées par les autorités et travaille en étroite collaboration avec la Commission Médicale de la LNR afin de limiter la propagation du virus », la Ligue Nationale de rugby a confirmé le report à une date ultérieure de l’affiche de la 28eme journée de Pro D2 qui voyait le RCV se déplacer sur la pelouse de Grenoble ce vendredi. En fonction de l’évolution de la situation, la rencontre pourrait être reportée au week-end prochain, qui est le dernier week-end disponible avant le début de la phase finale du championnat, Grenoble étant potentiellement concerné par les barrages prévus les 21, 22 ou 23 mai prochains. Face à une telle situation, la LNR pourrait ainsi être contrainte de reprogrammer la rencontre en cours de semaine.