Pro D2 (J28) : Les barrages pour Oyonnax, le maintien se rapproche pour Provence Rugby

Oyonnax sera jusqu’au bout dans la course à la montée. Alors que Colomiers a assuré sa place en barrages ce jeudi, l’USO a fait de même avec sa victoire à domicile face à Mont-de-Marsan. Si Loïc Credoz a ouvert le score d’entrée de jeu pour le club du Haut-Bugey, les Montois ont répondu par Teiva Jacquelain avant que William Wavrin ne bonifie une situation de supériorité numérique. Mais Oyonnax, grâce au doublé de Loïc Credoz, le pied de Lionel Beauxis et l’opportunisme de Beka Kakabadze sur un drop, a pu conserver une avance de trois longueurs. Moins enlevée, la deuxième mi-temps a tout d’abord vu le Stade Montois mettre la pression sur son adversaire et repasser devant grâce à un essai de Léo Coly. Toutefois, la fin de match a été oyonnaxienne car Lionel Beauxis a tout d’abord ramené son équipe à une longueur avant que Tony Ensor, à deux minutes de la fin du match, offre la victoire et la qualification pour les barrages à son équipe (33-27), qui compte douze longueurs d’avance sur Carcassonne à deux journées de la fin.

Carcassonne encore dans la course

Des Carcassonnais qui peuvent encore croire à la dernière place en phase finale. En effet, les Languedociens sont revenus à cinq longueurs de Grenoble au bénéfice de leur court mais précieux succès à domicile face à Béziers. Si Bakaray Meité a bien lancé l’USC dès la 2eme minute, ce sont les Héraultais qui ont fait le jeu durant la première période, le pied d’Adrien Latorre et un essai Jarrod Poi permettant à l’ASBH de passer devant. En l’espace de dix minutes en deuxième période, les Carcassonnais ont repris les commandes. Après un essai de Sione Feofa’aki’tui, Thibaut Bisman a été sortir dix minutes par l’arbitre. Une supériorité numérique dont Carcassonne a profité par Clément Doumenc puis Darrell Dyer pour creuser l’écart. A l’orgueil, les Biterrois sont revenus par Jonathan Best puis Clément Bitz, qui a égalisé à dix minutes du terme de la rencontre. Mais la première et seule pénalité de Lucas Méret offre à Carcassonne la victoire (31-28) et l’espoir quand Béziers dit définitivement à une potentielle montée en Top 14.

Le bon coup de Provence Rugby

Provence Rugby a peut-être fait le pas nécessaire vers le maintien. En déplacement sur le terrain de Rouen dans un duel de bas de tableau, les Provençaux ont signé un succès qui pourrait être crucial au soir de la 30eme journée. Une rencontre dont la première demi-heure a été marquée par un duel de buteurs avec une réalisation de Jordan Michallet pour Rouen contre deux pour Florent Massip côté provençal. Une fin de premier acte qui a vu les Normands prendre le pouvoir avec deux essais en sept minutes signés Antoine Frisch et Valentino Mapapalangi. Toutefois, le carton jaune reçu par le premier marqueur d’essai en tout début de deuxième acte a rebattu les cartes. En effet, Provence Rugby a répondu avec deux essais inscrits en deux minutes par l’intermédiaire de Hans N’kinsi et Andrzej Charlat. La fin de match a vu les deux équipes se répondre par pénalités pour une victoire de cinq points des Provençaux (21-26), qui leur permet de prendre cinq points d’avance sur la zone de relégation.

Valence Romans déchante, Montauban se maintient

Car, dans le même temps, Valence Romans a chuté pour la deuxième fois de suite, sur la pelouse de Montauban. Une rencontre qui a démarré sur les chapeaux de roue avec un essai de part et d’autre dans les six premières minutes, Luke Stringer répondant pour les Montalbanais à la réalisation de Nadir Bouhedjeur après deux minutes de jeu. Alors que le VRDR s’en est remis à la botte de Mathieu Lorée à quatre reprises, les joueurs de l’USM ont ajouté deux essais en sept minutes avant la demi-heure de jeu par Pierre Sayerse et Alexandra Fagasoaia Luatua avant que Jérôme Bosviel ne donne six points d’avance à Montauban à la mi-temps. Un deuxième acte qui a été une affaire de buteurs mis à part le doublé de Nadir Bouhedjeur pour le club drômois. C’est avec une avance de cinq points que Montauban s’impose (40-35) et assure son maintien en Pro D2, un résultat qui maintient le VRDR dans la zone rouge avec désormais cinq points de retard sur Rouen et Provence Rugby.



PRO D2 / 28EME JOURNEE

Jeudi 22 avril 2021

Soyaux-Angoulême - Colomiers : 24-15

Perpignan - Nevers : 37-16



Vendredi 23 avril 2021

Carcassonne - Béziers : 31-28

Montauban - Valence Romans : 40-35

Rouen - Provence Rugby : 21-26

Oyonnax - Mont-de-Marsan : 33-27

20h45 : Biarritz - Aurillac



Reporté à une date ultérieure

Grenoble - Vannes