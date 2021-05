Pro D2 (J28, en retard) : Vannes tombe à Grenoble

Orioli sauveur du FCG



Victoire !!!! On ne lâche rien tout est possible !!!

Suivez nous sur https://t.co/inFOxPGoI6 pour une belle surprise dans quelques minutes#AllezFCG #fcgrcv #forceetfierté pic.twitter.com/OGL36BbP0r

— FC Grenoble Rugby (@FCGrugby) May 11, 2021

PRO D2 / 28EME JOURNEE

Jeudi 22 avril 2021

Vendredi 23 avril 2021

Mardi 11 mai 2021

Le hasard du calendrier fait que le choc entre les deux premiers de Pro D2, Perpignan et Vannes, aura lieu vendredi lors de la 30eme et dernière journée de la saison régulière, mais avant d'affronter leur rival catalan, les Bretons avaient droit ce lundi à un match en retard de la 28eme journée, sur le terrain de Grenoble.. Durant cette rencontre sans énorme enjeu, qui s'est déroulée le plus souvent sous la pluie, le spectacle n'a pas vraiment été au rendez-vous. Quatre pénalités ont été inscrites en première période, par Jonathan Bousquet côté grenoblois et par Christopher Hilsenbeck côté vannetais (6-6, mt).C'est finalement en début de deuxième mi-temps que le match s'est décanté, avec l'essai inscrit par Jean-Charles Orioli à la 51eme. Le demi de mêlée breton Pierre Pagès a perdu un ballon en milieu de terrain,Bousquet a transformé l'essai, et aucun point n'a ensuite été inscrit. Grâce à cette victoire, Grenoble grimpe à la cinquième place, ce qui lui offrirait un barrage à Oyonnax si le classement restait le même à l'issue de la dernière journée. De son côté, Vannes reste deuxième à quatre points de Perpignan.- Colomiers : 24-15- Nevers : 37-16- Béziers : 31-28- Valence Romans : 40-35Rouen -: 21-26- Mont-de-Marsan : 33-27- Aurillac : 29-26Grenoble - Vannes :Finiront 1er ou 2eme : Perpignan et VannesQualifiés pour les barrages : Biarritz (3eme), Oyonnax, Grenoble, ColomiersN'ont plus rien à jouer : Carcassonne, Nevers, Montauban, Mont-de-Marsan, Béziers, Provence, RouenJouent le maintien : Aurillac, Valence-RomansRelégué : Soyaux-Angoulême