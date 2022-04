Pro D2 (J28) : Bayonne bat Vannes et consolide sa deuxième place

Le réveil de Vannes n'a pas suffi



Une seconde mi-temps plus brouillonne mais les 4 points sont là. L’Aviron Bayonnais est assuré de rester dans le top 2 à l’issue de cette 28ème journée.



PRO D2 / 28EME JOURNEE

Jeudi 21 avril 2022

Vendredi 22 avril 2022

La soirée fut bonne pour Bayonne. Ce jeudi soir, en ouverture de la 28eme journée de Pro D2, l'Aviron a disposé de Vannes (22-17). Les Bayonnais avaient déjà fait l'essentiel lors de la première période. Un total de quinze points inscrits, grâce notamment à deux essais.Un essai non transformé, contrairement au deuxième, œuvre du talonneur namibien Torsten van Jaarsveld (40eme). Cette fois, cet essai a été transformé par l'arrière Gaëtan Germain, également auteur d'une penalty à la 31eme minute de jeu. Lors du second acte, les locaux n'ont inscrit que sept points supplémentaires, par l'intermédiaire du demi de mêlée Guillaume Rouet, auteur du troisième et dernier essai des siens (68eme). Un essai qu'il a donc ensuite transformé.Sept points plus que bienvenus dans un second acte durant lequel Bayonne a eu bien plus de mal. La faute à des Vannetais qui se sont alors réveillés.Deux essais transformés par Christopher Hilsenbeck, également auteur d'une pénalité (42eme). 17 points qui n'ont finalement pas suffi pour le club breton, onzième. Cette victoire permet à Bayonne de prendre un total de quatre points supplémentaires et de consolider également sa deuxième place au classement du championnat. Une place que la formation est d'ores et déjà assurée de conserver, à l'issue de cette 28eme journée, qui prendra fin dès ce vendredi soir, avec les sept rencontres restantes.- Vannes : 22-17Béziers - Bourg-en-BresseGrenoble - CarcassonneProvence - AgenNarbonne - OyonnaxAurillac - MontaubanNevers - RouenColomiers - Mont-de-Marsan