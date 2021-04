Pro D2 (J26) : Vannes reprend les commandes, Grenoble battu

Nevers reste dans le coup pour le Top 6

PRO D2 / 26EME JOURNEE

Jeudi 8 avril 2021

Vendredi 9 avril 2021

Le chassé-croisé entre Vannes et Perpignan se poursuit ! Les Bretons ont repris la tête de la Pro D2 au détriment des Catalans, suite à leur large victoire 40-7 contre Colomiers (4eme) ce vendredi à l'occasion de la 26eme journée. Ils menaient déjà 26-0 à la mi-temps grâce à des essais de Théo Béziat (12eme), Ambrose Curtis (18eme et 40eme+1) et Branden Holder (24eme), puis ont corsé l'addition en deuxième période par Maëlan Rabut (62eme) et Patrick Leafa (77eme). Les Columérins ont seulement inscrit un essai de pénalité à la 70eme, en supériorité numérique.Biarritz, Colomiers et Oyonnax suivent au classement, puis on retrouve Grenoble à la sixième place, malgré sa défaite 32-30 à Provence (13eme), qui renoue avec la victoire après neuf échecs de suite. Les Provençaux n'ont inscrit que deux essais, par Andrzej Charlat (23eme) et Florent Massip (56eme), mais l'indiscipline grenobloise a permis à Massip de marquer six pénalités. Le FCG a inscrit quatre essais, par Ange Capuozzo (8eme), Karim Qadiri (36eme), Jonathan Bousquet (52eme) et Romain Trouilloud (75eme), mais seulement deux ont été transformés et les Isérois doivent se contenter du bonus défensif.Nevers, septième, n'est qu'à deux points de Grenoble après sa victoire 16-3 sur Aurillac (15eme) au terme d'un match où un seul essai a été marqué, par Romaric Camou à la 24eme. Le trou est creusé avec Carcassonne, neuvième à sept points, qui s'est incliné 22-38 à domicile contre Valence-Romans (14eme) qui signe une troisième victoire de suite. Clément Doumenc (7eme), Gaetan Pichon (40eme) et un essai de pénalité ont été marqués par l'USC, qui a joué à 14 pendant une grande partie du match après l'expulsion d'Andrei Ursache à la 28eme. Nadir Bouhedjeur (16eme), Sami Zouhair (65eme) et Lucas Mensa (76eme) ont quant à eux marqué les essais drômois.: Luka Goginawa (15eme), Wayne Avei (40eme), Sikeli Nabou (54eme), Kaminieli Raivono (58eme) et Paul Belzons (73eme) pour les Charentais, et Benjamin Puntous (7eme), Alex Luatua (10eme), Stéphane Ahmed (27eme) et Simon Augry (30eme) pour les Montalbanais. Enfin, Mont-de-Marsan (11eme) s'est donné un bol d'air en gagnant à Rouen (12eme) sur le score de 27-22 grâce à des essais de Wame Naituvi (21eme) et Simon Desaubies (51eme) contre un essai de John Astle (28eme).- Béziers : 38-20- Biarritz : 29-27- Colomiers : 40-7Soyaux-Angoulême -: 31-32Carcassonne -: 22-38- Aurillac : 16-3Rouen -: 22-27- Grenoble : 32-30