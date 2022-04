Pro D2 (J26) : Bayonne nouveau dauphin

Vingt-et-unième victoire en vingt-six pour Mont-de-Marsan, plus que jamais leader de Pro D2 et quasi-assuré de finir en tête de la saison régulière. A quatre journée de la fin, les Landais comptent dix points d'avance sur Bayonne, après leur victoire 14-32 à Aurillac (10eme). Les Jaune et Noir ont inscrit quatre essais et décrochent donc le bonus offensif, grâce à Maxime Gouzou (7eme), Pablo Dimcheff (11eme), Simon Labouyrie (63eme) et Vereniki Goneva (80eme), alors que Gauthier Minguillon (53eme) avait réduit l'écart pour les joueurs du Cantal. Bayonne est donc le nouveau dauphin de Mont-de-Marsan, grâce à sa victoire bonifiée (32-14) sur l'avant-dernier, Bourg-en-Bresse, combinée au nul d'Oyonnax jeudi à Béziers. Les Basques menaient 10-9 à la pause après avoir obtenu un essai de pénalité (13eme), mais ils ont ensuite largement dominé les Burgiens en deuxième mi-temps, avec des essais de John Ulugia (57eme), Rémy Baget (62eme) et Gaëtan Germain (80eme), seul Slone Anga'aelangi marquant pour l'USB, qui a désormais quatre points de retard sur le premier non-relégable. Nevers (4eme) grimpe à la quatrième place, en doublant son adversaire du jour, Carcassonne, battu 19-17. Seulement trois essais ont été marqués lors de ce match très serré : par Tanguy Ménoret (61eme) et Romaric Camou (77eme) pour les Nivernais et par Martin Dulon (29eme) pour les Audois. Colomiers (6eme) espérait sans doute une victoire bonifiée face à la lanterne rouge Narbonne, mais ce ne sera finalement "que" quatre points pour les Columérins, vainqueurs sur le score de 24-12 grâce à des essais de Johan Deysel (18eme), Thomas Dubois (50eme) et Valentin Saurs (57eme), alors que Pierre Nueno (63eme) et Paul Belzons (80eme) ont franchi la ligne pour le RCN.

Provence peut y croire

Provence, septième et à trois points du Top 6, reste toujours en lice pour la phase finale, après sa quatrième victoire d'affilée, contre Vannes (12eme), qui de son côté subit une quatrième défaite de suite. Les Provençaux l'ont emporté 25-17, avec un doublé de Tyrone Viiga (10eme, 43eme) et un essai d'Erone Sau (69eme), contre des essais de Nicolas Freitas (24eme) et Maëlan Rabut (55eme). Nouvelle défaite à l'extérieur en revanche pour Montauban (8eme), battu 22-21 à Grenoble (13eme), qui se donne de l'air. Zurabi Zhvania a marqué le seul essai isérois dès la 7eme minute, mais les essais de Kelly Meafua (13eme) et Nic Stirzaker (19eme) n'ont pas suffi aux Montalbanais. Agen (11eme), qui n'a plus rien à craindre ni à espérer de cette saison, a remporté une neuvième victoire, aux dépens de Rouen (14eme), qui ne compte que quatre points d'avance sur la zone rouge. Le SUA l'a emporté 31-10 avec le bonus offensif, grâce à quatre essais signés Tevita Rallevu (8eme), Loris Tolot (21eme), Loris Zarantonello (29eme) et Sonatane Takulua (56eme), alors que Nadir Magdoud (38eme) avait sauvé l'honneur pour les Normands.



PRO D2 / 26EME JOURNEE

Jeudi 7 avril 2022

Béziers - Oyonnax : 10-10



Vendredi 8 avril 2022

Agen - Rouen : 31-10

Colomiers - Narbonne : 24-12

Bayonne - Bourg-en-Bresse : 32-14

Grenoble - Montauban : 22-21

Provence - Vannes : 25-17

Nevers - Carcassonne : 19-17

Aurillac - Mont-de-Marsan : 14-32