Pro D2 (J25) : L'USAP arrache le nul

Perpignan reprend la tête de la Pro D2, mais Vannes aura l'occasion de prendre une belle avance vendredi en déplacement à Valence-Romans. L'USAP a en effet dû se contenter du nul arraché à trois minutes de la fin sur la pelouse d'Aurillac, onzième : 27-27. La première mi-temps a été spectaculaire, avec pas moins de trois essais de chaque côté, et c'est finalement Aurillac qui est rentré aux vestiaires en menant 21-17. Les joueurs du Cantal ont été les premiers à marquer, dès la 4eme minute, par Latuka Maituku, qui a aplati après une grosse poussée de ses avants (7-0). Perpignan n'a pas douté longtemps, et deux minutes plus tard, c'est Shahn Eru qui a filé à l'essai, côté gauche, après une belle action collective terminée par une passe décisive de Tom Ecochard (7-5). A la 10eme minute, Aurillac a creusé l'écart, après un nouveau gros travail des avants, conclu dans l'en-but par le talonneur Luka Nioradze (14-5). Mais si les joueurs du Cantal ont pu compter sur leurs avants, Perpignan pouvait compter sur ses trois-quarts, et cela s'est encore vu à la 17eme, avec l'essai inscrit par Mathieu Acebes, dans le coin droit, après une belle passe de Lucas Bachelier, pour Ecochard, qui a transmis à son centre (14-12). Les Catalans ont pris la tête pour la première fois du match à la 22eme, lorsque Quentin Walcker est allé marquer après plusieurs temps de jeu près de la ligne (14-17). Mais c'est finalement Aurillac qui a pris la tête avant la pause, avec une fois de plus une grosse poussée en mêlée qui a conduit à un essai de pénalité (21-17). En deuxième mi-temps, l'intensité a grandement baissé. Thomas Vincent et Tom Ecochard se sont répondu au pied (27-20, 60eme). Les Cantaliens ont longtemps cru à la victoire, mais à la 77eme, Bernard Reggiardo, à quinze mètres de sa ligne, a vu son coup de pied être contré par Tristan Labouteley, qui est allé marquer. Ecochard n'a pas manqué la pénalité, et l'USAP a donc arraché le nul, qui lui permet de prendre un point d'avance sur Vannes, avant le choc face au BO la semaine prochaine.



PRO D2 / 25EME JOURNEE

Jeudi 1er avril 2021

Aurillac - Perpignan : 27-27

Grenoble- Oyonnax :



Vendredi 2 avril 2021

19h00 : Mont-de-Marsan - Soyaux-Angoulême

19h00 : Valence-Romans - Vannes

19h00 : Béziers - Rouen

19h00 : Colomiers - Provence

19h00 : Montauban - Carcassonne

20h45 : Biarritz - Nevers