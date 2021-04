Perpignan reprend la tête de la Pro D2, mais Vannes aura l'occasion de prendre une belle avance vendredi en déplacement à Valence-Romans. L'USAP a en effet dû se contenter du nul arraché à trois minutes de la fin sur la pelouse d'Aurillac, onzième : 27-27. La première mi-temps a été spectaculaire, avec pas moins de trois essais de chaque côté, et c'est finalement Aurillac qui est rentré aux vestiaires en menant 21-17. Les joueurs du Cantal ont été les premiers à marquer, dès la 4eme minute, par Latuka Maituku, qui a aplati après une grosse poussée de ses avants (7-0). Perpignan n'a pas douté longtemps, et deux minutes plus tard, c'est Shahn Eru qui a filé à l'essai, côté gauche, après une belle action collective terminée par une passe décisive de Tom Ecochard (7-5). A la 10eme minute, Aurillac a creusé l'écart, après un nouveau gros travail des avants, conclu dans l'en-but par le talonneur Luka Nioradze (14-5). Mais si les joueurs du Cantal ont pu compter sur leurs avants, Perpignan pouvait compter sur ses trois-quarts, et cela s'est encore vu à la 17eme, avec l'essai inscrit par Mathieu Acebes, dans le coin droit, après une belle passe de Lucas Bachelier, pour Ecochard, qui a transmis à son centre (14-12). Les Catalans ont pris la tête pour la première fois du match à la 22eme, lorsque Quentin Walcker est allé marquer après plusieurs temps de jeu près de la ligne (14-17). Mais c'est finalement Aurillac qui a pris la tête avant la pause, avec une fois de plus une grosse poussée en mêlée qui a conduit à un essai de pénalité (21-17). En deuxième mi-temps, l'intensité a grandement baissé. Thomas Vincent et Tom Ecochard se sont répondu au pied (27-20, 60eme). Les Cantaliens ont longtemps cru à la victoire, mais à la 77eme, Bernard Reggiardo, à quinze mètres de sa ligne, a vu son coup de pied être contré par Tristan Labouteley, qui est allé marquer. Ecochard n'a pas manqué la pénalité, et l'USAP a donc arraché le nul, qui lui permet de prendre un point d'avance sur Vannes, avant le choc face au BO la semaine prochaine.

Grenoble revient sur Oyonnax

Le deuxième match de la journée n'a pas été avare en points non plus. Grenoble s'est imposé 33-26 contre Oyonnax, ce qui permet au FCG de revenir à hauteur des Oyomen avec 61 points, à la cinquième place du classement. Alors que Corentin Glénat et Yohan Le Bourhis se sont partagé les points au pied pendant les 36 premières minutes (6-6), Grenoble a inscrit le premier essai de la partie après la sirène, par Deon Fourie, après un ballon porté alors que les Isérois jouaient à 15 contre 13 après les cartons jaunes reçus par Benjamin Geledan et Thibault Lassalle (13-6, mt). Au retour des vestiaires, Glénat et Le Bourhis ont poursuivi leur duel au pied (16-9), jusqu'à la 51eme où Geledan a inscrit le premier essai d'Oyonnax, lui aussi suite à un ballon porté (16-16). Mais Geledan, décidément dans les bons et les mauvais coups ce jeudi, a commis une faute au moment où Jean-Charles Orioli allait aplatir à la 55eme, ce qui lui a valu un deuxième carton jaune et donc un rouge, et un essai de pénalité en faveur du FCG (23-16). Steeve Blanc-Mappaz, à l'heure de jeu, a corsé l'addition pour les Grenoblois, sur l'aile gauche après un gros travail d'Orioli (28-19), mais Oyonnax, même à 14, a réussi à réduire l'écart grâce à Rory Grice, près de la ligne (28-26). Finalement, à 14 contre 14 après le carton jaune d'Andrei Ostrikov, Grenoble a marqué un dernier essai par Deon Fourie juste avant la sirène, en force après avoir échappé à quatre placages. Même sans prendre le bonus, les Isérois font une bonne opération à cinq journées de la fin de la saison régulière.



PRO D2 / 25EME JOURNEE

Jeudi 1er avril 2021

Aurillac - Perpignan : 27-27

Grenoble - Oyonnax : 33-26



Vendredi 2 avril 2021

19h00 : Mont-de-Marsan - Soyaux-Angoulême

19h00 : Valence-Romans - Vannes

19h00 : Béziers - Rouen

19h00 : Colomiers - Provence

19h00 : Montauban - Carcassonne

20h45 : Biarritz - Nevers