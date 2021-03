Pro D2 (J24) : Vannes reprend la tête, bonne opération pour Oyonnax

Vannes repasse en tête ! Alors que Perpignan avait pris les commandes de la Pro D2 provisoirement jeudi en gagnant à Grenoble, Vannes a repris la première place grâce à sa victoire 22-15 sur Carcassonne (9eme). Les Bretons menaient 15-10 à la mi-temps, grâce à des essais signés Kevin Bly (2eme) et Ambrose Curtis (30eme), contre un essai de Thomas Sauveterre (36eme) marqué en supériorité numérique. L'USC a égalisé dès la 41eme par un essai de Harry Glover, mais Rodrigo Bruni a offert la victoire à Vannes en marquant à la 77eme. L'une des affiches de cette 24eme journée opposait Oyonnax à Colomiers, qui avaient le même nombre de points au coup d'envoi. Et ce sont les Columérins qui ont fait la bonne opération en s'imposant 34-25 dans l'Ain, ce qui leur permet de prendre seuls la quatrième place. Ce sont pourtant les Oyomen qui menaient 18-17 à la pause, suite aux essais de Phoenix Damon Battye (2eme) et Jérémy Gondrand (18eme), alors que Colomiers avait marqué par Victor Moro (22eme) et Gilen Queheille (35eme). Joshua Tyrell a donné une avance plus confortable à Oyonnax en marquant à la 46eme, mais les Rouge et Noir n'ont plus inscrit le moindre point ensuite. Au contraire des Columérins, qui ont marqué grâce à Johan Deysel (52eme) et Jules Soulan (56eme) et ont même fini à 15 contre 14 après le carton rouge écopé par Tyrell à trois minutes de la fin.

Nevers, Mont-de-Marsan et Valence-Romans respirent

La septième place est occupée par Nevers, qui a dominé Montauban (10eme) sur le score de 24-15 et met ainsi fin à une série de cinq matchs sans victoire. L'USON menait 14-10 à la mi-temps après avoir vu Théophile Cotte (7eme) et Janick Tarrit (17eme) marquer des essais, contre une réalisation d'Epell Momo (10eme) pour Montauban. Fabien Witz (48eme) a corsé l'addition pour les Nivernais, et l'essai de Maxime Salles à la 70eme n'a pas suffi aux Montalbanais. Après deux défaites et un nul, Mont-de-Marsan (11eme) a renoué avec la victoire en allant gagner à Provence (14eme) 18-16. Un seul essai a été marqué lors de cette partie, par Loïck Jammes à la 21eme pour les Provençaux, mais les six pénalités d'Emmanuel Saubusse ont permis aux Montois de l'emporter. Rouen (12eme) s'est offert un bol d'air en battant Soyaux-Angoulême, la lanterne rouge, sur le score de 15-8, dans un match où un seul essai a été marqué, par German Kessler à la 72eme pour les Charentais. Mais Jordan Michallet et Peter Lydon ont profité de l'indiscipline adverse pour marquer cinq pénalités et offrir la victoire aux Normands. Enfin, Valence-Romans (15eme) conserve un espoir de maintien après sa victoire, la sixième de la saison, contre Aurillac (13eme). Les Isérois se sont lâchés et se sont imposés 37-12 en marquant quatre essais, contre aucun pour les joueurs du Cantal. Christopher Lacour (43eme, 70eme), Juan Segundo Tuculet (56eme) et un essai de pénalité marqué à la 65eme ont fait le bonheur de Valence-Romans, qui a joué à 15 contre 14 durant toute la deuxième mi-temps, après le carton rouge écopé par Powell Christa Sailisa.



PRO D2 / 24EME JOURNEE

Jeudi 25 mars 2021

Béziers - Biarritz : 41-15

Grenoble - Perpignan : 20-28



Vendredi 26 mars 2021

Provence - Mont-de-Marsan : 16-18

Nevers - Montauban : 24-15

Rouen - Soyaux-Angoulême : 15-8

Valence Romans - Aurillac : 37-12

Vannes - Carcassonne : 22-15

Oyonnax - Colomiers : 25-34