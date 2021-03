Pro D2 (J24) : Perpignan leader provisoire

En attendant le match entre Vannes et Carcassonne vendredi, c'est Perpignan qui occupe la tête de la Pro D2 ! L'USAP est allée s'imposer 28-20 à Grenoble, cinquième, dans l'un des chocs de cette 24eme journée. Les Catalans menaient 22-17 à la mi-temps et ont réussi à tenir pendant toute la deuxième mi-temps en jouant à 14 suite au carton rouge de Sadek Deghmache reçu à la 39eme minute pour avoir délibérément marché sur la jambe d'un adversaire dans un ruck. Ce sont les Perpignanais qui ont inscrit les deux premiers essais de la partie, à la 3eme minute par Alan Brazo, après une course de 35 mètres côté gauche, puis par Jerónimo de la Fuente, bien servi par Deghmache, à la 11eme. Mais Grenoble est revenu à la 19eme grâce à Jean-Charles Orioli, qui a tapé au pied à suivre et a aplati dans l'en-but (7-17). Jean-Bernard Pujol a redonné une belle avance à l'USAP à la 34eme en marquant dans le coin gauche après un ballon échappé en l'air par Benito Masilevu, mais Ange Capuozzo a permis au FCG de rejoindre les vestiaires avec seulement cinq points de retard, après avoir slalomé et marqué dans le coin droit. Aucun essai n'a été marqué en deuxième mi-temps, et Perpignan se retrouve leader avec trois points d'avance sur Vannes.

Béziers s'est lâché

L'autre match de la soirée a été riche en points, et s'est conclu par la victoire 41-15 de Béziers (8eme) sur Biarritz (3eme), qui perd son deuxième match de suite après celui contre Oyonnax il y a deux semaines. Le score était pourtant de 15-15 à la mi-temps, avec deux essais de chaque côté. Yohann Artru (16eme) a marqué pour le BO en bout de ligne côté gauche, puis Romain Ruffenach est allé aplatir après s'être extirpé d'un maul (3-15, 31eme). Mais son homologue talonneur de Béziers Clément Esteriola a marqué le même essai à la 34eme, après un ballon porté (10-15), puis s'est offert un doublé à la sirène, de nouveau après un ballon porté. On pouvait alors estimer que la deuxième mi-temps serait serrée, mais cela n'a pas du tout été le cas, avec un score de 26-0 pour les Biterrois ! Jean-Baptiste Barrère a débuté le festival à la 52eme, en supériorité numérique au pied du poteau droit après une pénalité entre les poteaux. Puis Esteriola s'est offert son troisième essai du match, sur un ballon porté évidemment (29-15, 65eme), de nouveau à 15 contre 14. Barrère a marqué son deuxième essai de la partie à la 71eme à 15 contre 13, et Tristan Tedder a scellé la victoire biterroise à deux minutes de la sirène après une action où les joueurs de l'ASBH ont remonté tout le terrain.



PRO D2 / 24EME JOURNEE

Jeudi 25 mars 2021

Béziers - Biarritz : 41-15

Grenoble - Perpignan : 20-28



Vendredi 26 mars 2021

18h00 : Provence - Mont-de-Marsan

18h00 : Nevers - Montauban

18h00 : Rouen - Soyaux-Angoulême

18h00 : Valence Romans - Aurillac

18h00 : Vannes - Carcassonne

18h30 : Oyonnax - Colomiers