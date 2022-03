Pro D2 (J24) : Bayonne écrase Oyonnax, Mont-de-Marsan enchaîne

Colomiers et Nevers s'accrochent

Montauban enfonce Rouen

PRO D2 / 20EME JOURNEE

Jeudi 10 mars 2022

Vendredi 11 mars 2022

A six journées de la fin de la saison régulière, Mont-de-Marsan compte désormais sept points d'avance sur le deuxième ! Les Montois ont signé une cinquième victoire de suite, en allant gagner 13-40 à Bourg-en-Bresse (14eme) avec le bonus offensif. Julien Cabannes (7eme), Wame Naituvi (46eme et 80eme), Jules Even (58eme) et Vereniki Goneva (61eme) ont marqué les essais des Jaune et Noir alors que Sebastian Andres Poet avait sauvé l'honneur pour les joueurs de l'Ain à trois minutes de la fin. Le choc de la soirée opposait les deux poursuivants des Landais, Bayonne et Oyonnax. Et il n'y a pas eu photo !Torsten van Jaarsveld (9eme), Gaëtan Germain (27eme), Mariano Galarza (34eme), Sireli Maqala (39eme et 53eme) et Uzair Cassiem ont franchi la ligne d'en-but pour l'Aviron, alors qu'Oyonnax avait marqué grâce à Darren Sweetnam et Taylor Paris (62eme et 68eme).A la quatrième place, mais très loin du podium, on retrouve Colomiers, qui a dominé Grenoble (12eme) sur le score de 25-20 grâce à des essais de Karl Chateau (30eme), Guillaume Tartas (36eme) et Youssef Saaidia (64eme), contre des essais d'Irakli Aptsiauri (22eme) et Marnus Schoeman (53eme).Rudy Derrieux (6eme), Lucas Blanc (20eme), Guillaume Manevy (40eme+1), Issam Hamel (54eme), Tanguy Menoret (64eme) et Joris Cazenave (70eme) ont inscrit les essais nivernais, alors que seul Boris Goutard a marqué pour le RCN, à sept minutes de la fin.Montauban, sixième, a enfoncé Rouen, avant-dernier, qui compte le même nombre de points que l'antépénultième, en allant gagner 17-34 en Normandie, grâce à des essais de Jérôme Bosviel (16eme), Josua Vici (34eme et 65eme), Nikola Matawalu (52eme) et Tjiuee Uanivi (69eme), contre des essais de Peter Lydon (25eme) et Belgium Tuatagaloa (38eme). Dans un match du ventre mou, Provence (8eme) a battu Aurillac (10eme) 20-16, avec un essai de chaque côté, signé German Kessler à la 23eme pour les Provençaux et AJ Coertzen à la 77eme pour les joueurs du Cantal. Enfin,avec des essais de Slas Koen (13eme), Maxime Espeut (29eme) et Giorgi Akhaladze (43eme et 56eme) pour l'ASBH et de Francisco Gorrissen (6eme), Patrick Leafa (52eme) et Erwan Dridi (72eme) pour le RCV.- Aurillac : 20-16- Grenoble : 25-20Rouen -: 17-34Bourg-en-Bresse -: 13-40- Narbonne : 43-16- Vannes : 27-21- Oyonnax : 52-21Agen - Carcassonne