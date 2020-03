Pro D2 (J23) : Perpignan s'en sort à Montauban

Perpignan prend ses distances

PRO D2 – 23EME JOURNEE

Jeudi 5 mars 2020

Vendredi 6 mars 2020

Dimanche 8 mars 2020







Perpignan prend une option pour les demi-finales de la phase finale de Pro D2.Si ses poursuivants traversent actuellement une mauvaise passe, l'USAP va bien et l'a montré face aux Occitans, qui avait fait notamment tomber Grenoble, Oyonnax et Biarritz dans leur antre. Pour en arriver là, les visiteurs ont d'ailleurs souffert. En effet, devant leur public, l'USM a commencé fort avec deux essais en première période, signé Kimani Sitauti (21eme) et Stéphane Munoz en toute fin de première période (40eme +1), alors qu'Afusipa Taumoepeau (25eme) et un essai de pénalité avaient réduit l'écart auparavant, quand les locaux étaient alors en infériorité numérique.Loin d'être largué, Perpignan a alors montré un bien meilleur visage au retour des vestiaires et s'est montré redoutable offensivement. Par deux fois, Jean-Bernard Pujol (46eme) et Adrea Cocagi (49eme) ont permis à leur formation de s'envoler, alors que Maxime Mathy (43eme) et Silago Aviata (67eme) ont inscrit des points au pied pour les Sapiacains. Dans les dernières minutes, en supériorité numérique, les Montalbanais ont poussé pour arracher la victoire mais ont surtout gaspillé beaucoup trop d'opportunités de revenir, avec de nombreuses touches perdues.Le choc entre ces derniers et les Catalans à Aimé-Giral le 26 mars prochain pourrait d'ailleurs accentuer la tendance du moment.– Grenoble : 40-21– Vannes : 27-15– Carcassonne : 24-12– Provence Rugby : 30-3Rouen –: 15-19Valence Romans –: 19-26– Nevers : 13-15Montauban –: 23-27