Pro D2 (J21) : Vainqueur de Nevers, Colomiers prend la quatrième place

Colomiers a fait une très belle opération. A l’occasion de la première affiche de la 21eme journée de Pro D2, les Columérins ont pris le meilleur sur Nevers dans un duel entre candidats à une place en phase finale. Une rencontre tendue, marquée par une certaine indiscipline, qui a mis du temps avant de prendre son envol. Alors que Thomas Girard a ouvert le score sur pénalité dès la 3eme minute, il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir le score évoluer. Tout d’abord, Valentin Saurs a trouvé une faille dans la défense neversoise pour inscrire le premier essai de la soirée. Mais, dans la minute qui a suivi, Grégoire Maurino s’est rendu coupable d’un plaquage haut sur Francis Bradshaw, qui allait à l’essai. La sanction a été double avec un essai de pénalité pour Nevers et un carton jaune pour le centre columérin. La fin du premier acte s’est résumée à un duel de buteurs avec une réussite pour Thomas Girard puis une pour Shaun Reynolds. Le résultat a été un avantage de trois points pour Colomiers à la mi-temps.

Colomiers a su saisir sa chance

Dix minutes après la reprise, Luka Plataret a donné l’avantage à l’USON pour la première fois du match… mais ça n’aura pas duré plus de huit minutes. Alors que Lucas Blanc a laissé les Neversois à quatorze pour dix minutes, Paul Pimienta a bonifié un ballon au pied d’Alexis Palisson pour permettre aux Columérins de repasser devant. Les 20 dernières minutes ont été marquées par de nombreuses fautes et prises de bec sur la pelouse. Le résultat a été d’abord deux pénalités pour Thomas Girard avant que Tangue Menoret ne réduise l’écart à deux reprises pour Nevers, Waël Ponpon étant exclu pour dix minutes entre-temps. En fin de match, l’USON a poussé pour tenter d’arracher la victoire mais les Nivernais doivent se contenter du point de bonus défensif. Avec cette victoire (26-21), Colomiers double Nevers au classement et s’empare provisoirement de la quatrième place du classement, avant le match de Carcassonne sur la pelouse de Provence Rugby ce vendredi.



PRO D2 / 21EME JOURNEE

Jeudi 17 février 2022

Colomiers - Nevers : 26-21



Vendredi 18 février 2022

19h30 : Vannes - Montauban

19h30 : Provence Rugby - Carcassonne

19h30 : Grenoble - Aurillac

19h30 : Narbonne - Rouen

19h30 : Bourg-en-Bresse - Agen

19h30 : Béziers - Bayonne

20h45 : Mont-de-Marsan - Oyonnax