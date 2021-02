Pro D2 (J21) : Troisième victoire de suite pour Colomiers

Colomiers confirme sa forme du moment. A l’occasion du match d’ouverture de la 21eme journée de Pro D2, les Columérins sont allés chercher un succès précieux dans la course aux phases finales sur le parquet de Nevers. L’entame de match a vu les deux équipes briller par leur manque de discipline. Alors que Hika Elliott a écopé d’un carton jaune dès la 5eme minute, le duel entre Joris Cazenave pour l’USON et Jules Soulan a débouché sur une égalité. Il a fallu attendre la 23eme minute pour voir Josua Vici aplatir le premier essai de la rencontre. Après une première tentative infructueuse sur une action initiée par Alexis Palisson, l’essai étant logiquement refusé pour un pied en touche, le Fidjien a insisté. Trouvé sur le fermé en sortie de mêlée, le Columérin a aplati en force. Une pénalité de part et d’autre ont permis aux deux équipes de retrouver leurs vestiaires avec un écart de cinq points et beaucoup de tension. La deuxième moitié de la rencontre a vu la nervosité gagner petit à petit les acteurs de la rencontre.

Colomiers a fait fi de la nervosité

A ce petit jeu, ce sont les buteurs qui se sont signalés avec Joris Cazenave qui a répondu à Jules Soulan dans les dix premières minutes après la reprise. Les deux équipes ont alors vu leurs rideaux défensifs respectifs tenir le choc, le score n’évoluant qu’à coup de pénalités. Thomas Girard a pris le relais de Jules Soulan pour donner huit points d’avance à Colomiers avec trois minutes à jouer. Nevers a alors tout donné. La fin de match a notamment été marquée par le carton rouge reçu par Josua Vici, qui s’est rendu coupable d’un plaquage à retournement sur Joris Cazenave. Le buteur neversois, qui s’est remis du choc, a tenté la pénalité du milieu du terrain pour tenter d’arracher le bonus défensif du milieu du terrain mais son coup de pied est passé à droite des perches. L’USON s’incline de huit points (15-23), leur troisième match de suite sans victoire quand Colomiers signe un troisième succès de rang, le quatrième à l’extérieur cette saison. Avec cette victoire, les Columérins prennent cinq points d’avance sur leur victime du soir et consolident leur cinquième place.



PRO D2 / 21EME JOURNEE

Jeudi 25 février 2021

Nevers - Colomiers : 15-23



Vendredi 26 février 2021

18h45 : Biarritz - Grenoble

19h00 : Mont-de-Marsan - Carcassonne

19h00 : Aurillac - Montauban

19h00 : Perpignan - Valence Romans

19h00 : Béziers - Provence Rugby

19h00 : Rouen - Oyonnax

19h00 : Soyaux-Angoulême - Vannes