Pro D2 (J20) : Agen surclasse Grenoble

80' 🏁 Viiiiiiiictoiiiiireeeee du SUA LG ! Nos Agenais réalisent une prestation aboutie face à Grenoble et s'imposent avec la manière ! 😍#SUAFCG pic.twitter.com/VmwJYKqUnz

— Agen Rugby - SUA LG (@agen_rugby) February 10, 2022

PRO D2 / 18EME JOURNEE

Jeudi 10 février 2022

Vendredi 11 février 2022

Le 20eme chapitre de Pro D2 s'ouvrait ce jeudi au stade Armandie où Agen recevait Grenoble dans un duel de mal classés. Sous un temps typiquement hivernal, avec une pelouse grasse et une pluie fine rendant les grandes envolées presque irréalisables, les visiteurs font preuve de pragmatisme avec deux pénalités converties par Corentin Glénat (3-6, 11eme). Cependant,. Les hommes de Christophe Deylaud ont profité de leur supériorité numérique pour trouver le chemin de l'en-but à deux reprises en cinq minutes seulement.Le demi de mêlée Paul Graou a d'abord berné la défense du FCG d'une feinte de passe pour aplatir la première banderille (10-6, 25eme). C'est ensuite le trois-quarts centre Kolonio Ramoka qui s'est à son tour faufilé dans une petite brèche pour assommer davantage des Rouge et Bleu menés 17-6 à la 26eme, payant au prix fort la sanction administrative reçue par leur 2eme ligne.. Outre la botte de Raphaël Lagarde et Danré Gerber, l'essai de belle facture en fin de partie, récompensant une remontée de balle collective du SUA, a permis à Vincent Farré de se distinguer à la conclusion (30-9, 73eme). Le 3eme ligne définitivement crucifié des Grenoblois qui de toute manière ne semblaient guère trop y croire dès l'heure de jeu.Au classement, Agen grappille provisoirement deux places et grimpe au 10eme rang au bénéfice de ce second succès de rang en championnat. Quant aux Rouge et Bleu, 13eme et ne comptant qu'une petite longueur d'avance sur la zone rouge, observeront scrupuleusement les autres rencontres de cette 20eme levée qui auront toutes lieu ce vendredi.- Grenoble : 30-9Aurillac - ColomiersRouen - Mont-de-MarsanCarcassonne - Bourg-en-BresseOyonnax - VannesNevers - BéziersBayonne - NarbonneMontauban - Provence Rugby