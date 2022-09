Pro D2 (J2) : Rouen leader provisoire

Vannes s'offre le BO

PRO D2 / 2EME JOURNEE

Jeudi 1er septembre 2022

Vendredi 2 septembre 2022

Quel beau début de saison pour Rouen ! Vainqueurs chez le promu Massy en ouverture de la saison de Pro D2, les Normands ont confirmé en dominant Colomiers à Robert-Diochon ce vendredi, sur le score de 22-15. Un seul essai a été marqué lors de ce match, par Malcom Bertschy pour les Rouennais alors que les Columérins ont dû se contenter des cinq pénalités de Thomas Girard. Oyonnax, de son côté, a infligé une deuxième défaite en deux matchs à Massy, en l'emportant 33-5 grâce à des essais de Joe Ravouvou, Phoenix Battye, Charlie Cassang (doublé) et Gavin Stark, alors que Tom Cusson a sauvé l'honneur pour les Franciliens en toute fin de match.avec des essais d'Issam Hamel et Kévin Noah pour l'USON, alors que Jacob Botica a marqué tous les points charentais sur pénalités (6).Vannes compte cinq points également, après sa victoire 34-26 contre Biarritz au terme d'un match à cinq essais : Nathanaël Hulleu, Romaric Camou et Cyril Blanchard pour le RCV et Kerman Aurrekoetxea et Thomas Sauveterre pour le BO. Aurillac, largement battu à Mont-de-Marsan en ouverture, a ouvert son compteur en battant Provence 22-13, avec un seul essai, signé Hugo Bouyssou (essai de Lucas Martin côté provençal)., grâce notamment à des essais de Maxime Marty et Baptiste Mouchous, contre un essai de Maxime Mathy pour l'USM.- Mont-de-Marsan : 26-24- Massy : 33-5- Soyaux-Angoulême : 20-18- Biarritz : 34-26- Montauban : 21-10- Provence Rugby : 22-13- Colomiers : 22-15Agen - Grenoble