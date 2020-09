Pro D2 (J2) : Premier succès de la saison pour Aurillac, aux dépens de Grenoble

Aurillac est désormais lancé. Battus à Vannes lors de la 1ere journée samedi dernier, les joueurs du Cantal ont profité de la réception de Grenoble en ouverture de la 2eme journée pour débloquer leur compteur avec une nette victoire devant leur public. Pourtant, ce sont bien les Grenoblois qui ont frappé les premiers grâce à Benito Masilevu dès la 2eme minute. En coin à l’issue d’une combinaison consécutive à une touche, le Fidjien a lancé le FCG mais ça n’a pas duré très longtemps. En effet, six minutes plus tard, la défense iséroise n’a pas tenu dans un maul, permettant à Giorgi Javakia de lancer le Stade Aurillacois dans cette rencontre. Corentin Glénat pour Grenoble puis Thomas Vincent pour Aurillac se sont répondus dans l’exercice de la pénalité avant qu’Aurillac ne prenne le contrôle des opérations. Même causes, mêmes conséquences. Sur une pénalité jouée en touche, les joueurs d’Aurillac ont su former un maul qui a mis au supplice les Grenoblois. En conséquence, Luka Nioradze a pu aplatir sans difficulté le deuxième essai cantalien après seulement 22 minutes de jeu. Une action sur laquelle Thibaut Martel s’est mis à la faute, quittant la pelouse pour dix minutes sur carton jaune.

Aurillac a géré son avantage face à des Grenoblois dans le dur

Les joueurs de Roméo Gontineac ont même inscrit un troisième essai peu après la demi-heure de jeu mais un en-avant de passe vérifié par l’arbitrage vidéo, qui fait son apparition en Pro D2 cette saison, est venu doucher l’enthousiasme des supporters du SA, qui n’ont eu qu’une pénalité à se mettre sous la dent avant la pause. Un deuxième acte où les deux équipes n’ont pas su se mettre en difficulté autrement qu’avec l’indiscipline. Thomas Vincent en début de mi-temps puis Anderson Neisen à dix minutes du terme de la rencontre ont ajouté six points pour Aurillac, qui a fini le match à quatorze après le carton jaune reçu par Onehunga Havili Kaufusi, qui s’est trop souvent rendu coupable de maintien au sol du ballon. Ce n’est qu’à deux minutes de la sirène que les Grenoblois ont réduit l’écart par l’intermédiaire de Thibault Martel. A la suite d’une combinaison en touche, le troisième-ligne isérois est allé aplatir mais c’était trop tard. Grenoble s’incline nettement (26-13) et ne confirme pas son succès face à Nevers lors de la 1ere journée. Pour Aurillac, ce premier succès de la saison devrait mettre sur les rails le club cantalien.



PRO D2 / 2EME JOURNEE

Jeudi 10 septembre 2020

Aurillac - Grenoble : 26-13



Vendredi 11 septembre 2020

19h00 : Nevers - Valence Romans

19h00 : Provence Rugby - Vannes



Samedi 12 septembre 2020

21h00 : Béziers - Angoulême



Dimanche 13 septembre 2020

14h00 : Montauban - Biarritz

16h00 : Carcassonne - Oyonnax



Reportés à une date ultérieure

Colomiers - Rouen

Perpignan - Mont-de-Marsan