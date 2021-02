Pro D2 (J19) : Oyonnax a galéré

Un carton jaune qui a failli tout changer



VICTOIRE D'OYONNAX Rugby Ce soir Oyonnax Rugby signe une victoire face à Soyaux Angoulême sur le score de 28 à 25.

Bravo à nos Oyomen pour cette belle victoire et bravo à l'équipe adverse#FIERSDOYO #TEAMOYO #oyosaxv pic.twitter.com/sHUqfGyPJc

— Oyonnax Rugby (@OyonnaxRugby) February 11, 2021

PRO D2 / 19EME JOURNEE

Jeudi 11 février 2021

Vendredi 12 février 2021

Lundi 15 février 2021

En recevant Soyaux-Angoulême, dernier de Pro D2, ce jeudi en ouverture de la 19eme journée, Oyonnax, cinquième au coup d'envoi, espérait sans doute une victoire à cinq points. Ce sera finalement quatre, car les Oyomen ont souffert pour s'imposer 28-25 face aux Charentais, qui signent un cinquième match sans victoire.Adrian Sanday avait inscrit un essai dès la première minute, imité par Loïc Crédoz à la 16eme, tandis que Lionel Beauxis enchainait une transformation et trois pénalités. Dorian Jones avait donné espoir à Soyaux-Angoulême à la 12eme minute en marquant un essai, puis en réussissant deux pénalités.En deuxième période, Oyonnax pensait peut-être avoir fait le plus dur en marquant un nouvel essai par Loïc Crédoz à la 63eme, transformé par Beauxis., par Shalva Sutiashvili (68eme) et Paul Belzons (77eme). Mathieu Ugalde a transformé et le SA XV est revenu à trois points, mais n'est pas parvenu à égaliser. Ce sera tout de même un bonus défensif pour la lanterne rouge, qui se retrouve à cinq points du premier non relégable, Rouen, avec un match disputé en plus. Oyonnax, de son côté, grimpe à la quatrième place, à sept points du podium.- Soyaux-Angoulême : 28-25Nevers - GrenoblePerpignan - CarcassonneRouen - ColomiersMont-de-Marsan - MontaubanBéziers - Valence-RomansAurillac - VannesBiarritz - Provence