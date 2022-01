Pro D2 (J19) : Mont-de-Marsan tombe à Vannes, Bayonne se rapproche

Rouen retrouve la victoire

PRO D2 / 19EME JOURNEE

Jeudi 27 janvier 2022

Vendredi 28 janvier 2022

Jeudi 3 février 2022

Mont-de-Marsan rate l'occasion ! Le Stade Montois pouvait reprendre la tête de la Pro D2 après 19 journées suite à la défaite d'Oyonnax à Colomiers jeudi, en cas de victoire à Vannes. Mais il a perdu. Face à des Bretons en pleine forme après un début de saison catastrophique, les Landais se sont inclinés 33-10 au stade de la Rabine. Ils n'étaient pourtant menés que 9-3 à la mi-temps, mais ils ont pris l'eau en deuxième mi-temps, encaissant des essais de Rodrigo Bruni (48eme, en supériorité numérique après le carton jaune de Jose Luis Gonzalez), Lilian Saseras (57eme) et Gwenaël Duplenne (73eme).Avec les défaites des deux premiers, le troisième, Bayonne, avait une belle carte à jouer, et les Basques n'ont pas manqué l'occasion en allant gagner 13-41 à Nevers (7eme). Les joueurs de la Nièvre ont tenu pendant une mi-temps (13-13, après un essai de Joris Cazeneuve à la 13eme pour Nevers et de Guillaume Rouet à la 33eme pour Bayonne). Mais ils ont complètement craqué en deuxième, encaissant un 28-0, avec des essais signés Yann David (44eme, 72eme) et de nouveau Guillaume Rouet (65eme). Grâce à cette victoire bonifiée, Bayonne revient à un point de Mont-de-Marsan et quatre d'Oyonnax.Dans le ventre mou, Béziers (11eme) s'est imposé sans problème face à Agen (14eme) : 29-3 grâce à des essais de Joshua Valentine (10eme), Paul Recor (33eme), Francisco Fernandes Moreira (38eme) et Marco Pinto Ferrer (50eme). Enfin, dans un match de bas de tableau, Rouen a mis fin à une série de sept défaites en allant gagner à Grenoble, non loin de Voiron, où ils ont assisté aux obsèques de leur coéquipier Jordan Michallet mardi.Jérémy Valencot avait pourtant ouvert le score pour le FCG. Aucune journée de Pro D2 n'était prévue la semaine prochaine, mais les deux matchs reportés de cette 19eme journée se dérouleront jeudi.- Oyonnax : 29-17- Montauban : 31-6- Mont-de-Marsan : 33-10Grenoble -: 14-15- Agen : 29-3Nevers -: 13-41Narbonne - Provence RugbyBourg-en-Bresse - Aurillac