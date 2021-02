Pro D2 (J19) : Le BO s'est fait peur

Trois essais pour Provence également

Alors qu'ils devaient s'affronter jeudi dernier, Biarritz et Provence Rugby ont finalement disputé leur match de la 19eme journée de Pro D2 ce lundi à Aguiléra, la LNR ayant accédé à la requête du club basque de décaler la rencontre afin de permettre à ses deux piliers géorgiens ayant participé à la rencontre contre la Russie de terminer leur septaine, ce dimanche. Et cela valait le coup d'attendre, car la rencontre a tenu toutes ses promesses ! Biarritz a tenu son rang en s'imposant 29-24, mais que ce fut dur pour le BO !Avec trois essais marqués, ils avaient même virtuellement le bonus offensif en poche. Dès la 8eme minute, Steeve Barry a trouvé l'ouverture en allant marquer côté droit après s'être arraché pour se sortir des griffes provençales, suite à un coup de pied d'Ilian Perraux et un rebond favorable. Puis à la 34eme, alors que Provence jouait à 13 suite aux cartons jaunes reçus par Romain Sola et Thibaut Zambelli, Biarritz a marqué grâce à François Da Ros, après une touche côté droit et un ballon porté. Quatre minutes plus tard, c'est Adam Knight qui est allé en terre promise, côté gauche, après un surnombre biarrot.On ne donnait alors pas cher de la peau des Provençaux, mais ils ont magnifiquement réagi. C'est d'abord Adrien Bau qui a réduit l'écart en marquant près des poteaux à la 41eme, après une grosse accélération de Seremaia Burotu (20-10, 42eme). Puis ce même Burotu a filé à l'essai onze minutes plus tard, après un ballon porté et une passe d'Adrien Bau (20-17, 52eme). Malgré le carton jaune reçu par Brieuc Plessis Couillaud, Biarritz a réussi à prendre six points de plus sur pénalités (26-17, 65eme). Mais Provence a marqué dans la foulée, par Charles Brousse (après une chandelle de Nicolas Bézy captée avec un peu de chance par Andrzej Charlat, et une nouvelle passe de Burotu), alors que son coéquipier Tyrone Viiga venait d'écoper d'un carton jaune (26-24, 69eme).C'est donc une victoire à quatre points pour le BO et un bonus défensif pour Provence, ce qui semblait loin d'être acquis à la mi-temps. Grâce à ce 13eme succès en 19 matchs, les Basques restent troisièmes et reviennent à quatre points de Perpignan, deuxième, avant d'aller à Carcassonne (12eme) la semaine prochaine. De son côté, Provence est neuvième, à dix points du Top 6, avant de recevoir Oyonnax (4eme).- Soyaux-Angoulême : 28-25Nevers -: 12-13- Carcassonne : 17-9Rouen -: 19-23Mont-de-Marsan -: 23-29- Valence-Romans : 19-9Aurillac -: 9-22- Provence Rugby : 29-24