Pro D2 (J19) : Colomiers s'offre le leader

Oyonnax laisse la porte ouverte à Mont-de-Marsan ! Le leader de Pro D2 s'est incliné 29-17 à Colomiers (4eme) en ouverture de la 19eme journée de Pro D2 et le Stade Montois pourrait donc reprendre la première place vendredi soir en cas de victoire à Vannes (10eme). Dans le brouillard, les Oyomen n'ont pas réussi à revenir après une mauvaise première mi-temps. A la pause, les Columérins menaient en effet 26-3 après avoir inscrit deux essais coup sur coup. Alors que Thomas Girard avait profité de l’indiscipline des joueurs de l’Ain pour enquiller les pénalités (9-0, 21eme) et qu’Oyonnax s’est retrouvé à 14 à la 24eme suite au carton jaune reçu par Benjamin Geledan pour une faute dans un ruck, Beka Sheklashvili a trouvé l’ouverture à la 25eme après une touche côté droit et un ballon porté (16-0), puis trois minutes plus tard, Peni Rokoduguni a marqué dans le coin droit après une belle action collective et une dernière passe d’Ugo Séguéla (23-0). En deuxième période, les Oyomen sont revenus avec de meilleures intentions et ont été récompensés par un essai à la 52eme minute, signé Rory Grice, après du jeu près de la ligne et un gros travail des avants (26-10). Pedro Bettencourt a marqué un autre essai à la 72eme, dans le coin gauche après une mêlée à 5m, en supériorité numérique après le carton jaune reçu par Clément Chartier pour une faute en touche. Mais il était trop tard et les cinq pénalités encaissées ont plombé les espoirs des joueurs de l’Ain.

Carcassonne surclasse Montauban

Dans l'autre match de la soirée, Carcassonne a pris la cinquième place à Montauban en battant l'USM sur le score de 31-6. Il n'y a pas eu photo lors de cette rencontre, où les Audois ont marqué quatre essais et les Montalbanais, réduits à 14 à la 42eme minute après le carton rouge reçu par Leka Tupuloa pour un placage haut sur Guillaume Martocq, aucun. Carcassonne a inscrit son premier essai à la 37eme, par Sione Feofa’Aki Tui, dans le coin droit après une grosse accélération de Benjamin Puntous (10-3, mt). Puis c’est Benoit Jasmin qui a filé dans l’en-but après un long temps de jeu, bien servi par Dorian Jones (17-3, 49eme). Guillaume Martocq a marqué à son tour, à la 61eme, sur une contre-attaque et une grosse percée de Feofa’Aki Tui (24-3), et Dorian Jones a scellé la victoire audoise à la 71eme, en prenant l’intervalle pour aller entre les poteaux, alors que Carcassonne évoluait à 15 contre 13 après le carton jaune reçu par Mirian Burduli. Les deux équipes comptent désormais le même nombre de points mais Nevers peut les dépasser vendredi.



PRO D2 / 19EME JOURNEE

Jeudi 27 janvier 2022

Colomiers - Oyonnax : 29-17

Carcassonne - Montauban : 31-6



Vendredi 28 janvier 2022

19h30 : Vannes - Mont-de-Marsan

19h30 : Grenoble - Rouen

19h30 : Béziers - Agen

20h45 : Nevers - Bayonne



Jeudi 3 février 2022

19h00 : Narbonne - Provence Rugby

19h00 : Bourg-en-Bresse - Aurillac