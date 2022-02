Pro D2 (J18/J19) : Narbonne renoue avec le succès, Agen se relance, Bourg-en-Bresse enchaîne

PRO D2 / 18EME JOURNEE

Jeudi 20 janvier 2022

Vendredi 21 janvier 2022

Jeudi 3 février 2022



PRO D2 / 19EME JOURNEE

Jeudi 27 janvier 2022

Vendredi 28 janvier 2022

Jeudi 3 février 2022

Agen se relance. Défaits sur le terrain de Béziers (29-3), les Agenais se sont parfaitement bien remis dans le bon sens de la marche, en disposant assez aisément de Vannes (39-18), ce jeudi soir, en match en retard de la 18eme journée de Pro D2.par Maravat, Sloan mais également Lokotui, en toute fin de partie. Cette rencontre avait été reportée en raison de cas de Covid-19 recensés à Agen, le 21 janvier dernier. Vannes est neuvième et Agen douzième.- Colomiers : 27-20- Béziers : 22-20Rouen -: 3-24Montauban - Bourg-en-Bresse : 27-27- Nevers : 19-8- Narbonne : 33-6Bayonne -: 35-37- Vannes : 39-18Narbonne se relance ! Après une série plus qu'inquiétante de douze rencontres sans succès (un match nul, onze défaites),, ce jeudi soir, en match en retard de la 19eme journée de Pro D2, et mettre fin à cette incroyable série négative. Une victoire acquise grâce à la volonté de Narbonne de ne rien lâcher. Après notamment trois essais d'un côté et quatre de l'autre, les Narbonnais ont trouvé la ressource nécessaire pour en inscrire un quatrième et dernier, en toute fin de rencontre, par le centre Maraku et arracher cette victoire particulièrement précieuse. Provence Rugby est dixième et Narbonne reste lanterne rouge.Bourg-en-Bresse a eu le dernier mot, au terme d'une rencontre relativement cadenassée. Pourtant, les Bressans se sont fait peur, ce jeudi soir, en match en retard de la 19eme journée de Pro D2. Finalement,. Un succès acquis notamment grâce à un essai inscrit en toute fin de rencontre, par l'intermédiaire du centre tongien Malietoa Hingano, à la 75eme minute de jeu. Aurillac est huitième et Bourg-en-Bresse quatorzième.- Oyonnax : 29-17- Montauban : 31-6- Mont-de-Marsan : 33-10Grenoble -: 14-15- Agen : 29-3Nevers -: 13-41- Provence Rugby : 34-33- Aurillac : 17-13