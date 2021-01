Pro D2 (J18) : Vannes en tête, Nevers ne s'arrête plus

Un nul spectaculaire dans la Drôme

PRO D2 / 18EME JOURNEE

Jeudi 28 janvier 2021

Vendredi 29 janvier 2021

Samedi 30 janvier 2021

Cinq matchs de la 18eme journée de Pro D2 étaient au menu ce vendredi soir, et cela a permis à Vannes de prendre provisoirement les commandes, en attendant le déplacement de Perpignan à Montauban samedi. Les Bretons se sont facilement imposés 30-7 (13-7, mt) contre Provence (7eme), grâce à des essais de Matthys Gratien (19eme), Kevin Bly (37eme), Rémi Picquette (63eme) et Théo Béziat (75eme), alors que Julien Le Devedec avait réduit l'écart à la 27eme pour les Provençaux (points au pied de Pierre Popelin et Christopher Hilsenbeck pour Vannes, Ludovic Radosavljevic pour Provence). De son côté, Nevers a signé sa cinquième victoire de suite, contre Mont-de-Marsan (15eme), pour grimper à la quatrième place., avec trois joueurs disputant leur tout premier match professionnel, et qui a pris trois cartons jaunes durant ce match. Jason-Colin Fraser (6eme), Issam Hamel (31eme), Nemo Gunther Roelofse (55eme), Loïc Le Gal (60eme) et Kylian Jaminet (75eme) sont allés dans l'en-but pour Nevers, Joris Cazenave et Rudy Derrieux marquant les points au pied (6 points d'Emmanuel Saubusse côté montois). A la huitième place, on retrouve Grenoble, qui s'est imposé 34-19 (16-6, mt) à domicile contre Béziers (10eme) grâce à deux essais d'Ange Capuozzo (9eme et 42eme), un de Steeve Blanc Mappaz (63eme) et un de Romain Trouilloud (81eme), contre un essai de Savenaca Rawaca pour les Biterrois (points au pied d'Enzo Selponi et Corentin Glenat pour Grenoble, de Romain Uruy et Adrien Latorre pour Béziers). Il s'agit du premier bonus offensif des Isérois cette saison.Deux matchs importants pour le maintien avaient également lieu ce vendredi soir. Carcassonne (12eme) s'est donné de l'air en l'emportant 29-9 contre Rouen (13eme), après avoir mené seulement 10-9 à la mi-temps. Benoit Jasmin (9eme), Aurélien Azar (46eme), Harry Glover (62eme) et Raphaël Carbou (72eme) ont marqué les essais de l'USC (points au pied de Romuald Séguy) qui gagne son premier bonus offensif de la saison, alors que les Normands n'ont inscrit que trois pénalités, par Jordan Michallet. Enfin,A la mi-temps, les Charentais menaient 11-9 grâce à deux pénalités de Dorian Jones et un essai de Metuisela Talebula, contre trois pénalités de Maxime Javaux. Iban Etcheverry a creusé l'écart pour Soyaux-Angoulême en marquant un essai à la 48eme, mais Maxime Javaux et Lucas Chouvet ont enquillé les points au pied pour Valence Romans (18-18). Les Drômois ont pris la tête à un quart d'heure de la fin sur un essai de pénalité, mais les Charentais ont arraché le nul à la 78eme grâce à un essai de Gautier Gibouin. Ce sera donc deux points chacun !Colomiers -: 16-20- Provence : 30-7Valence Romans - Soyaux-Angoulême : 25-25- Mont-de-Marsan : 36-6- Béziers : 34-19- Rouen : 29-9Aurillac - OyonnaxMontauban - Perpignan