Pro D2 (J18) : Provence Rugby poursuit sa série positive, Aurillac l'emporte de peu face à Béziers

Béziers pourra avoir des regrets. Restant sur deux revers de suite en Pro D2, l’ASBH tenait la victoire sur la pelouse d’Aurillac mais a vu lui glisser des mains. Pourtant, les Héraultais ont su réaliser une première période quasiment parfaite. Si Marc Palmier a ouvert la marque sur pénalité peu avant le quart d’heure de jeu, Gabin Lorre puis Sias Koen avant la demi-heure ont permis à Béziers d’atteindre la mi-temps avec une avance de onze points. Le deuxième acte a tout d’abord vu le buteur aurillacois enquiller les pénalités, avec trois réussites en l’espace d’un quart d’heure pour ramener son équipe à deux petits points. Réduit à quatorze à la suite du carton jaune reçu par Francisco Fernandes, l’ASBH a répondu par la botte de Romain Uruty à deux reprises, avec Marc Palmier qui, entretemps, a également passé le ballon entre les perches. Un écart de cinq points en faveur de Béziers a alors tenu jusque dans les derniers instants. Mais, à moins de deux minutes de la sirène, Rhema Sagote est allé aplatir l’essai qui a permis d’égaliser avant que Marc Palmier n’offre la victoire à Aurillac (22-20). Un succès qui permet au club auvergnat de remonter provisoirement au septième rang quand Béziers, battu pour la troisième fois de suite, reste onzième.

Provence Rugby solide à domicile

Juste derrière Aurillac, avant la fin de cette 18eme journée de Pro D2, on retrouve Provence Rugby. En effet, les joueurs de Mauricio Reggiardo ont profité de la réception de Colomiers pour signer un troisième match sans défaite. Une rencontre dont la première période a été pauvre en points avec, tout d’abord, une pénalité de Thomas Girard pour les Columérins puis un essai du demi de mêlée provençal Jonathan Ruru en l’espace de deux minutes peu avant le quart d’heure de jeu. A l’entame du deuxième acte, une pénalité de part et d’autre ont permis de faire bouger le tableau d’affichage avant 20 dernières minutes tout feu, tout flamme ! Tout d’abord, Michele Campagnaro a permis à Colomiers de reprendre l’avantage au score mais la défense du club de Haute-Garonne a alors connu dix minutes très compliquées. En effet, Luke Tagi puis Théo Belan à deux reprises sont allés aplatir pour donner un avantage de quatorze longueurs à Provence Rugby. En toute fin de match, Karl Château a réduit l’écart mais le mal était déjà fait. Après sa victoire sur Béziers et son match nul face à Bourg-en-Bresse, le club provençal signe un troisième match sans défaite et remonte provisoirement à la huitième place. Colomiers, de son côté, concède une troisième défaite en quatre journées mais est assuré de rester dans le Top 6 à l’issue de la 18eme journée.



PRO D2 / 18EME JOURNEE

Jeudi 20 janvier 2022

Provence Rugby - Colomiers : 27-20

Aurillac - Béziers : 22-20



Vendredi 21 janvier 2022

19h30 : Rouen - Carcassonne

19h30 : Montauban - Bourg-en-Bresse

19h30 : Oyonnax - Nevers

19h30 : Agen - Vannes

19h30 : Mont-de-Marsan - Narbonne

20h45 : Bayonne - Grenoble