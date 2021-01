Pro D2 (J18) : Perpignan et Oyonnax tombent !

Vannes va donc rester leader au soir de la 18eme journée de Pro D2 ! Alors que Perpignan avait l'occasion de reprendre la tête en gagnant à Montauban (10eme), l'USAP s'est inclinée 25-23 à Sapiac. Les Catalans ont sans doute payé leur mauvaise première demi-heure, où ils ont été en difficulté en touche et en mêlée, et se sont retrouvés menés 19-3, après un essai d'Aviata Silago (20eme), qui a récupéré un ballon après que Mathieu Acebes l'a fait tomber suite à une chandelle. Jérôme Bosviel avait quant à lui réussi un sans-faute au pied (14 points). Mais Perpignan est parvenu à revenir à 19-15 à la mi-temps, d'abord grâce à un essai de pénalité à la 32eme (carton jaune pour le Montalbanais Stéphane Munoz), puis un essai de George Tilsley à la 38eme, en force après un bon travail de Jerónimo de la Fuente. Ce même de la Fuente a permis à l'USAP de passer en tête au retour des vestiaires, après une touche et un gros travail des avants, mais Melvyn Jaminet n'a pas transformé (19-20). Finalement, les derniers points marqués l'ont été au pied, par Bosviel côté Montauban et Jaminet côté catalan, et c'est l'USM qui l'a emporté de deux points, l'USAP devant se contenter du bonus défensif.

Aurillac remercie ses Thomas

Dans l'autre match de la soirée, Aurillac (8eme) a pris le meilleur sur Oyonnax (5eme) en s'imposant 22-16. Les Oyomen, qui restaient sur trois défaites en quatre matchs, ont pourtant marqué le premier essai de la partie dès la 2eme minute par Aurélien Callandret, après un coup de pied à suivre et un rebond favorable. Mais juste avant la sirène, Thomas Vincent a signé un magnifique essai de 60m en solitaire pour permettre aux joueurs du Cantal d'atteindre la mi-temps à égalité (13-13). Aucun essai n'a été inscrit en deuxième période, mais un drop de Thomas Vincent grâce au poteau rentrant, et deux pénalités de Thomas Salles ont permis à Aurillac de s'imposer.



PRO D2 / 18EME JOURNEE

Jeudi 28 janvier 2021

Colomiers - Biarritz : 16-20



Vendredi 29 janvier 2021

Vannes - Provence : 30-7

Valence Romans - Soyaux-Angoulême : 25-25

Nevers - Mont-de-Marsan : 36-6

Grenoble - Béziers : 34-19

Carcassonne - Rouen : 29-9



Samedi 30 janvier 2021

Aurillac - Oyonnax : 22-16

Montauban - Perpignan : 25-23