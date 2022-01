Pro D2 (J18) : Oyonnax aligne une dixième victoire et reste leader

Mont-de-Marsan retrouve le sourire, Rouen hors-sujet

PRO D2 / 18EME JOURNEE

Jeudi 20 janvier 2022

Vendredi 21 janvier 2022

Reporté

Passé aux commandes après son large succès du 14 janvier dernier sur la pelouse de Carcassonne (32-13), Oyonnax fait un beau leader. Et s'il a encore affirmé cette semaine que son principal objectif était uniquement de finir la saison régulière à l'une des deux premières places pour pouvoir disputer sa demi-finale devant son public, il n'empêche que, cinquième du classement, pour le compte de la 18eme journée de Pro D2. Avec cette nouvelle victoire (la quinzième cette saison pour Oyonnax mais surtout la dixième de rang),Pourtant, tandis que Charlie Cassang, auteur du seul essai de son équipe vendredi, et les siens ont enchaîné sur leur lancée, avec ce dixième succès consécutif,grâce notamment à trois essais signés Coly, Gonzalez et Broeiro lors de ce week-end marqué par l'hommage rendu par le rugby français à Jordan Michallet, décédé tragiquement mardi après avoir chuté du quatrième étage d'un immeuble. Pour saluer la mémoire de son demi d'ouverture et lui dédier la victoire, Rouen rêvait de mettre fin à sa longue disette (six revers d'affilée) à l'occasion de la venue de Carcassonne. Malheureusement pour l'avant-dernier du classement, qui n'avait probablement pas la tête à jouer au rugby vendredi, trois jours après le drame,Une semaine bien noire pour Rouen.- Colomiers : 27-20- Béziers : 22-20Rouen -: 3-24Montauban - Bourg-en-Bresse : 27-27- Nevers : 19-8- Narbonne : 33-620h30 : Bayonne - GrenobleAgen - Vannes