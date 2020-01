Pro D2 (J18) : Mont-de-Marsan surprend Perpignan, qui perd la tête du classement

Toute série a une fin. Les joueurs de Perpignan l’ont appris à leurs dépens ce dimanche sur la pelouse de Mont-de-Marsan en clôture de la 18eme journée de Pro D2. Après six victoires de suite, série qui a permis à l’USAP de prendre la tête du classement au terme de la 15eme journée, les Catalans ont lourdement chuté face au Stade Montois. Il faut dire que les joueurs de Patrick Arlettaz ont vécu une première demi-heure cauchemardesque. Wame Naituvi a ouvert la marque dès la 12eme minute après une percée de Yoann Laousse Azpiazu avant un doublé de Jean-Teiva Jacquelain en dix minutes. L’ailier montois a d’abord profité d’une brèche dans la défense perpignanaise en sortie de ruck avant de tirer parti d’une erreur de positionnement de la défense de l’USAP sur un nouveau ruck pour aplatir sans aucune opposition. Un troisième essai qui a laissé entrevoir aux joueurs de Mont-de-Marsan le bonus offensif.

Perpignan cède la première place

Mais, à quatre minutes de la mi-temps, Alban Roussel a redonné des couleurs à Perpignan après un siège de la défense montoise, qui a finit pas céder sous la pression. Après deux pénalités signées Léo Coly avant et après la mi-temps, Wame Natuvi a redonné un espoir de bonus offensif à son équipe à un peu moins d’un quart d’heure de la fin de la rencontre. L’ailier montois a été parfaitement servi par Nicolas Garrault, qui a su arracher le ballon des mains de George Tilsley. Mais il était dit que Mont-de-Marsan ne sortirait pas de ce match avec le bonus offensif. Bien après la sirène, les Perpignanais ont joué jusqu’au bout et cela leur a souri. Afusipa Taumoepeau a fait parler sa pointe de vitesse pour dépasser la défense montoise et aplatir le dernier essai de la rencontre. Avec cette victoire (34-14), le Stade Montois signe un deuxième succès de suite et remonte au 11eme rang quand l’USAP recule au troisième rang derrière Grenoble, nouveau leader, et Colomiers.