Pro D2 (J18) : Biarritz s'impose après la sirène

#PROD2 - L'image de la J18

Larrieu avait inscrit l'essai de Colomiers

PRO D2 / 18EME JOURNEE

Jeudi 28 janvier 2021

Vendredi 29 janvier 2021 à 19h00

Samedi 30 janvier 2021

Le BO ne lâche rien ! Biarritz est allé signer sa troisième victoire d'affilée ce jeudi en ouverture de la 18eme journée de Pro D2 et conforte sa place sur le podium ! Les Basques sont allés s'imposer 20-16 à Colomiers au terme d'un match très serré. La sirène avait retenti depuis quelques secondes et les Columérins menaient 16-15. C'est alors que Gilles Bosch a tenté un coup de pied vers l'aile droite. Alexandre Nicoue s'est saisi du ballon après le rebond, puis a avancé et a transmis à Francis Saili, qui a essayé de lui remettre. Mais Nicoue n'a pas saisi le ballon, au contraire du Columérin Simon Delas, qui a tenté de dégager au pied mais a été contré,L'arbitré a validé l'essai après avoir demandé la vidéo, et c'est donc bien une onzième victoire pour le BO cette saison.Auparavant, la plupart des points de ce match avaient été inscrit au pied. A la mi-temps, le score était d'ailleurs de 9-9, grâce à Sebastian Poet côté Colomiers et James Hart côté Biarritz. Poet a ensuite laissé deux pénalités, assez faciles, en route,Poet a transformé cet essai (16-15) et il ne restait alors plus que dix minutes à tenir pour Colomiers, plus les quelques secondes après la sirène. Mais les Columérins n'y sont pas parvenus et doivent se contenter du bonus défensif... Grâce à cette victoire, Biarritz conforte sa troisième place et revient à cinq points de Vannes, deuxième. Colomiers reste cinquième, sous la menace de Nevers qui joue vendredi.Colomiers -: 16-20Vannes - ProvenceValence Romans - Soyaux-AngoulêmeNevers - Mont-de-MarsanGrenoble - BéziersCarcassonne - RouenAurillac - OyonnaxMontauban - Perpignan