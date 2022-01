Colomiers rate le bonus, Grenoble ne répond plus

PRO D2 / 17EME JOURNEE

Jeudi 13 janvier 2022

Vendredi 14 janvier 2022



Reporté à une date ultérieur



Oyonnax n'a pas laissé passer sa chance. Après la défaite de Mont-de-Marsan jeudi soir sur la pelouse de Nevers, le club de l'Ain avait la possibilité de prendre les commandes de la Pro D2 en cas de 9eme victoire de suite ce vendredi.Grâce à quatre essais signés Benjamin Geledan, Théo Millet, Aurélien Callandret et Kévin Lebreton et à également 12 points au pied de Charlie Cassang, "Oyo" a fait le boulot dans le Languedoc et prend donc la tête du classement avec quatre longueurs d'avance sur son dauphin montois. De son côté, Bayonne a également profité du raté du club situé dans les Landes pour revenir à deux points d'eux, à l'issue de la 17eme journée de Pro D2.Teiva Jacquelain, Konstantin Mikautadze et Torsten van Jaarsveld (x2) sont allés aplatir derrière la ligne en faveur des Basques.Toujours dans le top 6, Colomiers peut s'en vouloir.Alors que la victoire leur était acquise, les Columérins ont craqué après la sirène et Nadir Megdoud a offert le bonus défensif aux siens, privant du même coup leurs adversaires d'un point supplémentaire. Actuellement au 5eme rang, les coéquipiers d'Alexis Palisson, auteur d'un des quatre essais de sa formation, pourraient regretter ce raté en fin de saison, eux qui sont à la lutte pour les phases finales.Désormais, le FCG va devoir se ressaisir et assurer son maintien dans un premier temps, alors que le club ne compte que deux points d'avance sur la zone rouge. Les Bretons peuvent, eux, à nouveau rêver du top 6. Enfin, à noter également, le match nul arraché par Provence Rugby sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (24-24).Narbonne -: 24-26- Mont-de-Marsan : 27-6- Aurillac : 31-6Grenoble -: 10-25- Rouen : 32-29Bourg-en-Bresse - Provence : 24-24Carcassonne -: 13-32Béziers - Montauban